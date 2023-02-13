Маникюр на День святого Валентина. Пять идей для вдохновения

"Если бы мой маленький пони делал валентинки", – презентовала новый дизайн ко дню влюбленных мастер Ханна Тейлор.
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Розовые единороги и пони – одна из востребованных тематик в дизайне.
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На странице косметического бренда The GelBottle Inc представлен вариант тематического маникюра, за основу которого взят французский маникюр.
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Еще один вариант розового маникюра с декором в виде сердец представлен на профильной странице Salon & Art Gallery.
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Красные блестки на розовом фоне – один из трендов на День святого Валентина в маникюре.
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День святого Валентина, или День влюбленных, отмечается 14 февраля.