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13 февраля, 2023
 
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Маникюр на День святого Валентина. Пять идей для вдохновения

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День святого Валентина, или День влюбленных, отмечается 14 февраля
День святого Валентина, или День влюбленных, отмечается 14 февраля
Фото: depositphotos.com

Накануне Дня святого Валентина интернет-издание "ГОРДОН" публикует фотоподборку актуальных дизайнов для праздничного маникюра.

"Если бы мой маленький пони делал валентинки", – презентовала новый дизайн ко дню влюбленных мастер Ханна Тейлор. 

Розовые единороги и пони – одна из востребованных тематик в дизайне. 

На странице косметического бренда The GelBottle Inc представлен вариант тематического маникюра, за основу которого взят французский маникюр.

Еще один вариант розового маникюра с декором в виде сердец представлен на профильной странице Salon & Art Gallery.

Красные блестки на розовом фоне – один из трендов на День святого Валентина в маникюре.

Контекст:

День святого Валентина, или День влюбленных, отмечается 14 февраля.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: мода и красота, День святого Валентина, маникюр
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