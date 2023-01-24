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Яценюк – россиянам: Ваш президент – последователь Гитлера и Сталина. Настоящие нацисты и фашисты – это вы

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Яценюк пояснил, почему путинскую Россию можно охарактеризовать словами "нацизм" и "фашизм"
Яценюк пояснил, почему путинскую Россию можно охарактеризовать словами "нацизм" и "фашизм"
Фото: Народний фронт / Facebook

Режим президента России Владимира Путина – одновременно фашистский и нацистский. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Путин сказал, что Россия начала войну, чтобы остановить войну. Переведите", – попросил собеседника Гордон.

Яценюк посоветовал искать корни подобного высказывания в классике.

"Да, я вам переведу. Берете [книгу писателя] Джорджа Оруэлла, и там [в романе "1984"] все написано. Министерство мира, ведущее войну. Министерство свободы слова, вводящее цензуру. Смотрите, вообще ничего нового", – считает он.

Обращаясь к россиянам, экс-премьер-министр Украины напомнил, что они присвоили себе победу во Второй мировой войне.

"Ваш президент [Путин] – это последователь и наследник [вождя нацистской Германии] Адольфа Гитлера. Вот вы же там таскаете эти ленточки ваши георгиевские, рассказываете, что это только вы победители во Второй мировой войне, забывая про то, что [если] не было бы Украины – вы никогда бы не победили во Второй мировой войне", – высказался он.

Точно так же СССР не смог бы тогда победить без открытия второго фронта союзниками, считает Яценюк.

"Так что [Путин] – наследник Гитлера, наследник [советского вождя Иосифа] Сталина. То есть, в принципе, вы живете, товарищи россияне, в той же идеологеме этого жуткого, античеловечного государства. Нацизм и фашизм стали вашей государственной идеологией. Вот кто настоящие нацисты и фашисты – это вы, россияне", – заявил он.

Экс-премьер считает, что россияне, чтобы понять нацистскую и фашистскую сущность современной России, должны "просто посмотреть свое телевидение и сами на себя посмотреть".

"Есть дискуссия о том, что не надо всех россиян мерить одной линейкой, или фраза о том, что есть "хорошие русские", а есть плохие. Каждый россиянин, который поддерживает войну против Украины, – соучастник преступлений. Точка. Это вопрос коллективной ответственности. Такой же коллективной ответственности, как и у нацистской Германии. Вы [россияне] ничем не отличаетесь", – убежден он.

Яценюк настаивает, что фашизм и нацизм – составляющие государственной идеологии режима Путина.

"Фашизм – это доминирование государства над личностью. А это Россия. Там нет личности. Там только высшее руководство государства и холопы", – заявил лидер партии "Народный фронт".

Он подчеркнул, что в России в этом отношении "ничего за сотни лет не изменилось".

"А нацизм – это доминирование одной нации над другими. Это тот геноцид, который Россия творит по отношению к Украине. И это не первый раз в нашей истории, когда Россия творит геноцид по отношению к украинцам. В том числе и Голодомор", – сказал он.

То, что устраивает Россия по отношению к Украине сейчас, по убеждению экс-премьера, это "классические акты геноцида".

"Потому что цель имперской России – это уничтожение Украины и украинской нации как таковой, украинской культуры, украинского языка. Поэтому они [современные россияне] – наследники Сталина, Гитлера и царской имперской России, которая боролась против всего украинского", – подытожил Яценюк.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев. В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет ему остаться на посту главы государства до 2036 года.

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении российских войск в Украину, начав полномасштабный этап войны. По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Российский президент постоянно изобретает новые причины, чтобы оправдать начатую им российскую агрессию. 18 января Путин, в частности, заявил, что он начал полномасштабную войну против Украины в 2022-м, чтобы якобы "прекратить войну" на Донбассе (которую Россия же и начала в 2014 году).

Путин заявляет, что переговоры о завершении войны возможны только в случае, если Украина согласится с "новыми реалиями". Такими "реалиями" в Кремле называет попытку аннексии части территорий Украины (части Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей) во время псевдореферендумов этой осенью, не признанную ни Украиной, но ООН, ни мировым сообществом

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота"

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Украина, Иосиф Сталин, Адольф Гитлер, нацизм, фашизм, оккупация, история, преступление, страна-агрессор, российская агрессия, фашисты, война России против Украины, русские, российские оккупанты, россияне
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