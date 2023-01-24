Яценюк – россиянам: Ваш президент – последователь Гитлера и Сталина. Настоящие нацисты и фашисты – это вы

"Путин сказал, что Россия начала войну, чтобы остановить войну. Переведите", – попросил собеседника Гордон.
Яценюк посоветовал искать корни подобного высказывания в классике.
"Да, я вам переведу. Берете [книгу писателя] Джорджа Оруэлла, и там [в романе "1984"] все написано. Министерство мира, ведущее войну. Министерство свободы слова, вводящее цензуру. Смотрите, вообще ничего нового", – считает он.
Обращаясь к россиянам, экс-премьер-министр Украины напомнил, что они присвоили себе победу во Второй мировой войне.
"Ваш президент [Путин] – это последователь и наследник [вождя нацистской Германии] Адольфа Гитлера. Вот вы же там таскаете эти ленточки ваши георгиевские, рассказываете, что это только вы победители во Второй мировой войне, забывая про то, что [если] не было бы Украины – вы никогда бы не победили во Второй мировой войне", – высказался он.
Точно так же СССР не смог бы тогда победить без открытия второго фронта союзниками, считает Яценюк.
"Так что [Путин] – наследник Гитлера, наследник [советского вождя Иосифа] Сталина. То есть, в принципе, вы живете, товарищи россияне, в той же идеологеме этого жуткого, античеловечного государства. Нацизм и фашизм стали вашей государственной идеологией. Вот кто настоящие нацисты и фашисты – это вы, россияне", – заявил он.
Экс-премьер считает, что россияне, чтобы понять нацистскую и фашистскую сущность современной России, должны "просто посмотреть свое телевидение и сами на себя посмотреть".
"Есть дискуссия о том, что не надо всех россиян мерить одной линейкой, или фраза о том, что есть "хорошие русские", а есть плохие. Каждый россиянин, который поддерживает войну против Украины, – соучастник преступлений. Точка. Это вопрос коллективной ответственности. Такой же коллективной ответственности, как и у нацистской Германии. Вы [россияне] ничем не отличаетесь", – убежден он.
Яценюк настаивает, что фашизм и нацизм – составляющие государственной идеологии режима Путина.
"Фашизм – это доминирование государства над личностью. А это Россия. Там нет личности. Там только высшее руководство государства и холопы", – заявил лидер партии "Народный фронт".
Он подчеркнул, что в России в этом отношении "ничего за сотни лет не изменилось".
"А нацизм – это доминирование одной нации над другими. Это тот геноцид, который Россия творит по отношению к Украине. И это не первый раз в нашей истории, когда Россия творит геноцид по отношению к украинцам. В том числе и Голодомор", – сказал он.
То, что устраивает Россия по отношению к Украине сейчас, по убеждению экс-премьера, это "классические акты геноцида".
"Потому что цель имперской России – это уничтожение Украины и украинской нации как таковой, украинской культуры, украинского языка. Поэтому они [современные россияне] – наследники Сталина, Гитлера и царской имперской России, которая боролась против всего украинского", – подытожил Яценюк.
Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев. В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет ему остаться на посту главы государства до 2036 года.
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении российских войск в Украину, начав полномасштабный этап войны. По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
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