ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзлин: План Путина сорвался. Европейцы не стали выть, что поддержка Украины мешает их теплу и комфорту

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Cтраны ЕС заняли правильную и решительную позицию, считает Невзлин
Cтраны ЕС заняли правильную и решительную позицию, считает Невзлин
Фото: Leonid Nevzlin / Facebook

Расчет президента России Владимира Путина на то, что Европа не захочет жертвовать комфортом ради помощи Украине, не оправдался. Об этом российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По его словам, Евросоюз быстро справился с задачей перехода на энергонезависимость. Большинство стран Запада проявляют в достаточной степени "правильный настрой" и готовы помогать Украине ровно столько, сколько нужно.

"Самое главное – европейская поддержка: план Путина сорвался. То есть они не стали выть, что поддержка Украины мешает их теплу и комфорту. Они, в общем-то, в целом разобрались с этим. Особенно немцы удивили в хорошем смысле. А [экс-канцлер Германии Ангела] Меркель расстроила в плохом смысле: оказывается, это все можно было сделать за эти годы спокойно и избавиться от зависимости от России, а не наращивать эту зависимость. Ну и, кроме главной как бы страны в Европе, остальные страны заняли гораздо более правильную и решительную позицию – а именно Франция, ну и про остальных мы с вами понимаем. По-моему, даже Орбан засунул свой язык за пазуху и не очень выступает", – сказал Невзлин.

Он отметил, что позиция США на этом фоне выглядит "несколько нерешительно". И теперь Европа вместе с Украиной ждут от Америки более решительных шагов. Невзлин считает, что самой насущной необходимостью Вооруженных сил Украины на данном этапе войны являются тяжелые танки. И чем быстрее ЕС И США достигнут общей договоренности на этот счет, чем лучше.

"Они не умеют обсуждать больше одного вопроса одновременно. Вот сейчас, когда с темой противовоздушной обороны в общем и целом намного лучше: более закрыта сейчас Украина, чем раньше, небо... Особенно в городах, где это важно, где есть концентрация инфраструктурных мощностей, куда бьют. Так они перешли на танки. Танки – важнейшее наступательное вооружение. И, дай бог, дойдет до таков Leopard и других, но ждут инициативы Америки – и потом, как мы знаем, вся Европа в складчину готова будет поставлять танки типа Leopard и прочие бронемашины", – считает израильский бизнесмен.

Невзлин: Путин в очень плохом состоянии и даже в депрессии. Его жалкий выход на Рождество – явное подтверждение, что человеку никуда не хочется, ему страшно выходить на улицу. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Контекст:

До 24 февраля 2022 года Германия импортировала из России около 40% необходимых ей объемов газа. После полномасштабного вторжения РФ в Украину страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

За восемь месяцев Евросоюз на две трети заместил российский газ, заявляла 19 октября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

25 октября агентство Bloomberg сообщило, что страны Евросоюза накопили больше газа, чем необходимо, а сочетание "необычайно теплой погоды" и импорта сжиженного газа способствует тому, что газовые хранилища почти заполнены. Цены на газ резко упали и составляют менее трети своего летнего пика, говорилось в статье.

31 октября "Немецкая волна" сообщила, что газовые хранилища в Германии заполнены на 98,52%, а в Европе в целом – на 94,34%.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Германия, Дмитрий Гордон, Ангела Меркель, Франция, военная помощь, война России против Украины, Леонид Невзлин, Евросоюз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Роднянский о пропагандистке Канделаки: В "Лужниках" она стояла рядом с Путиным и Симоньян. Они убивают и жгут людей. Она среди них
Роднянский о пропагандистке Канделаки: В "Лужниках" она стояла рядом с Путиным и Симоньян. Они убивают и жгут людей. Она среди них
Сопонару показала себя без одежды и белья
Сопонару показала себя без одежды и белья
Парамедик Пташка: Мариуполь полностью показал мне, с кем мы воюем, что это за нация. У меня нет к ним жалости
Парамедик Пташка: Мариуполь полностью показал мне, с кем мы воюем, что это за нация. У меня нет к ним жалости
"Мурашки по всему телу!", "Что за красота!" Дорофеева показала, как выглядит сейчас в реальной жизни
"Мурашки по всему телу!", "Что за красота!" Дорофеева показала, как выглядит сейчас в реальной жизни
Брежнева с 13-летней дочерью похвастались платьями от Фролова
Брежнева с 13-летней дочерью похвастались платьями от Фролова
Картофельные лепешки с кремовым соусом. Рецепт от эксперта
Картофельные лепешки с кремовым соусом. Рецепт от эксперта
Квиткова после расставания с Добрыниным показала подписчикам живот
Квиткова после расставания с Добрыниным показала подписчикам живот
Бывшая жена Виталия Кличко рассказала, как относится к экс-возлюбленной его младшего брата – американской актрисе Панеттьери
Бывшая жена Виталия Кличко рассказала, как относится к экс-возлюбленной его младшего брата – американской актрисе Панеттьери
"Боже, какое тело!", "Шикарнючая". 27-летняя Бех-Романчук показала пятую точку
"Боже, какое тело!", "Шикарнючая". 27-летняя Бех-Романчук показала пятую точку
"Отец, который поднимает на уши весь Киев". Бывшая жена Андре Тана рассказала об их отношениях после развода
"Отец, который поднимает на уши весь Киев". Бывшая жена Андре Тана рассказала об их отношениях после развода
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон
Леньо о России: Для них единственный выход – забрасывать поле боя огромным количеством мобилизованных, которым дают наркотики. Это утилизация
Леньо о России: Для них единственный выход – забрасывать поле боя огромным количеством мобилизованных, которым дают наркотики. Это утилизация
"Топовая женщина, чистый класс". 56-летняя Хайек обнародовала подборку своих фото
"Топовая женщина, чистый класс". 56-летняя Хайек обнародовала подборку своих фото
49-летняя Клум вышла в свет в ботфортах и колготках в сетку. Фото
49-летняя Клум вышла в свет в ботфортах и колготках в сетку. Фото
Никитюк показала, как выглядит в бюстгальтере и лосинах
Никитюк показала, как выглядит в бюстгальтере и лосинах
"Готовлюсь к чему-то очень уязвимому". Мика Ньютон с вуалью на лице сообщила о новом периоде в своей жизни
"Готовлюсь к чему-то очень уязвимому". Мика Ньютон с вуалью на лице сообщила о новом периоде в своей жизни
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как быстро приготовить торт "Наполеон" без выпечки, когда нет света. Рецепт от украинского кулинарного блогера (39890)
2
Буданов – Гослинг, Подоляк – Круз, Зеленская – Сейфрид. В сети устроили кастинг знаменитостей на роли украинских политиков (29341)
3
35-летний Добрынин публично отреагировал на заявление 24-летней Квитковой о причинах их расставания (28808)
4
"Боже, это вау", "Куколка, не налюбоваться". Ефросинина восхитила сеть новой фотосессией (26577)
5
Вакарчук рассказал о последнем сообщении, которое получил от Монастырского (25751)
6
Квиткова заявила о расставании с Добрыниним и назвала причину (21823)
7
Побывавший на Луне 93-летний астронавт Олдрин женился в четвертый раз. Невеста моложе его на 30 лет. Фото (20226)
8
"Сказочке конец, кто слушал – молодец". "Холостяк" Топольский расстался со своей избранницей после завершения шоу (18839)
 
 
 
 