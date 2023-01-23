Невзлин: План Путина сорвался. Европейцы не стали выть, что поддержка Украины мешает их теплу и комфорту

По его словам, Евросоюз быстро справился с задачей перехода на энергонезависимость. Большинство стран Запада проявляют в достаточной степени "правильный настрой" и готовы помогать Украине ровно столько, сколько нужно.

"Самое главное – европейская поддержка: план Путина сорвался. То есть они не стали выть, что поддержка Украины мешает их теплу и комфорту. Они, в общем-то, в целом разобрались с этим. Особенно немцы удивили в хорошем смысле. А [экс-канцлер Германии Ангела] Меркель расстроила в плохом смысле: оказывается, это все можно было сделать за эти годы спокойно и избавиться от зависимости от России, а не наращивать эту зависимость. Ну и, кроме главной как бы страны в Европе, остальные страны заняли гораздо более правильную и решительную позицию – а именно Франция, ну и про остальных мы с вами понимаем. По-моему, даже Орбан засунул свой язык за пазуху и не очень выступает", – сказал Невзлин.

Он отметил, что позиция США на этом фоне выглядит "несколько нерешительно". И теперь Европа вместе с Украиной ждут от Америки более решительных шагов. Невзлин считает, что самой насущной необходимостью Вооруженных сил Украины на данном этапе войны являются тяжелые танки. И чем быстрее ЕС И США достигнут общей договоренности на этот счет, чем лучше.

"Они не умеют обсуждать больше одного вопроса одновременно. Вот сейчас, когда с темой противовоздушной обороны в общем и целом намного лучше: более закрыта сейчас Украина, чем раньше, небо... Особенно в городах, где это важно, где есть концентрация инфраструктурных мощностей, куда бьют. Так они перешли на танки. Танки – важнейшее наступательное вооружение. И, дай бог, дойдет до таков Leopard и других, но ждут инициативы Америки – и потом, как мы знаем, вся Европа в складчину готова будет поставлять танки типа Leopard и прочие бронемашины", – считает израильский бизнесмен.

Невзлин: Путин в очень плохом состоянии и даже в депрессии. Его жалкий выход на Рождество – явное подтверждение, что человеку никуда не хочется, ему страшно выходить на улицу. Читайте полную версию интервью

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