Невзлин: План Путина сорвался. Европейцы не стали выть, что поддержка Украины мешает их теплу и комфорту

По его словам, Евросоюз быстро справился с задачей перехода на энергонезависимость. Большинство стран Запада проявляют в достаточной степени "правильный настрой" и готовы помогать Украине ровно столько, сколько нужно.
"Самое главное – европейская поддержка: план Путина сорвался. То есть они не стали выть, что поддержка Украины мешает их теплу и комфорту. Они, в общем-то, в целом разобрались с этим. Особенно немцы удивили в хорошем смысле. А [экс-канцлер Германии Ангела] Меркель расстроила в плохом смысле: оказывается, это все можно было сделать за эти годы спокойно и избавиться от зависимости от России, а не наращивать эту зависимость. Ну и, кроме главной как бы страны в Европе, остальные страны заняли гораздо более правильную и решительную позицию – а именно Франция, ну и про остальных мы с вами понимаем. По-моему, даже Орбан засунул свой язык за пазуху и не очень выступает", – сказал Невзлин.
Он отметил, что позиция США на этом фоне выглядит "несколько нерешительно". И теперь Европа вместе с Украиной ждут от Америки более решительных шагов. Невзлин считает, что самой насущной необходимостью Вооруженных сил Украины на данном этапе войны являются тяжелые танки. И чем быстрее ЕС И США достигнут общей договоренности на этот счет, чем лучше.
"Они не умеют обсуждать больше одного вопроса одновременно. Вот сейчас, когда с темой противовоздушной обороны в общем и целом намного лучше: более закрыта сейчас Украина, чем раньше, небо... Особенно в городах, где это важно, где есть концентрация инфраструктурных мощностей, куда бьют. Так они перешли на танки. Танки – важнейшее наступательное вооружение. И, дай бог, дойдет до таков Leopard и других, но ждут инициативы Америки – и потом, как мы знаем, вся Европа в складчину готова будет поставлять танки типа Leopard и прочие бронемашины", – считает израильский бизнесмен.
Невзлин: Путин в очень плохом состоянии и даже в депрессии. Его жалкий выход на Рождество – явное подтверждение, что человеку никуда не хочется, ему страшно выходить на улицу. Читайте полную версию интервью
До 24 февраля 2022 года Германия импортировала из России около 40% необходимых ей объемов газа. После полномасштабного вторжения РФ в Украину страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
За восемь месяцев Евросоюз на две трети заместил российский газ, заявляла 19 октября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
25 октября агентство Bloomberg сообщило, что страны Евросоюза накопили больше газа, чем необходимо, а сочетание "необычайно теплой погоды" и импорта сжиженного газа способствует тому, что газовые хранилища почти заполнены. Цены на газ резко упали и составляют менее трети своего летнего пика, говорилось в статье.
31 октября "Немецкая волна" сообщила, что газовые хранилища в Германии заполнены на 98,52%, а в Европе в целом – на 94,34%.