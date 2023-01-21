Невзлин: Надо "Железный купол" над Россией поставить, чтобы оно никуда не растекалось и не пахло после того, что они натворили и продолжают творить

"Причем я не хочу себя заставлять ее на себе носить, если ее больше нет. Я вообще тут узнал недавно, что изменение идентификации – это на самом деле нормальный процесс нормального, развивающегося человека. Если кто-то меня запомнил таким-то и таким-то, а я стал другим, то это не моя проблема. Это его проблема. Да? То есть если бы я был украинский еврей, я бы это имя носил с гордостью. Но быть российским евреем, или советским евреем, или русским евреем я не хочу, и не могу, и им не являюсь, – заявил Невзлин. – Единственное – язык. Но русский язык есть не только у русских и не только в России как первый язык. Естественно, не единственный".
Говоря о своем ближайшем соратнике, российском оппозиционере, бизнесмене Михаиле Ходорковском, Невзлин отметил, что он "хочет приложить много усилий и постараться так сделать, чтобы все-таки [российский] народ открыл глаза и проснулся".
"Ну, или во всяком случае приличная часть его. А я этим заниматься не хочу. И я считаю, что я на это время тратить не хочу. Как, по-моему, [советский поэт и актер Владимир] Высоцкий пел: "И залить бетоном, чтобы..." Просто, я не знаю, "Железный купол" над ними поставить, и чтобы оно никуда не растекалось и не пахло больше после того, что они натворили и продолжают творить в Украине и в мире", – подчеркнул Невзлин.
Невзлин: Путин в очень плохом состоянии и даже в депрессии. Его жалкий выход на Рождество – явное подтверждение, что человеку никуда не хочется, ему страшно выходить на улицу. Полный текст интервью
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину.
Начальник Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов 18 октября рассказал, что в распоряжении ГУР МО есть данные о реальных настроениях в российском обществе, согласно которым 82% россиян "абсолютно поддерживают" боевые действия на территории Украины. "К сожалению, нужно смотреть правде в глаза. Мы воюем не с российским режимом, как многие считают, а к сожалению, с российским народом, 82% – это подавляющее большинство", – подчеркнул Буданов.
Результаты закрытого социологического опроса, проведенного по заказу Кремля Федеральной службой охраны (ФСО), свидетельствуют о том, что жители России стали меньше поддерживать войну против Украины, сообщила 30 ноября со ссылкой на собственные источники российская "Медуза". Так, за мирные переговоры с Украиной выступали около 55% россиян, а за продолжение войны – 25%.
После начала широкомасштабной войны ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 10,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 13 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
Из страны-агрессора стали уходить международные компании. Так, согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.