Невзлин: Надо "Железный купол" над Россией поставить, чтобы оно никуда не растекалось и не пахло после того, что они натворили и продолжают творить

Невзлин: Если бы я был украинский еврей, я бы это имя носил с гордостью, но быть российским евреем я не хочу, и не могу, и им не являюсь Фото: Leonid Nevzlin / Facebook

"Причем я не хочу себя заставлять ее на себе носить, если ее больше нет. Я вообще тут узнал недавно, что изменение идентификации – это на самом деле нормальный процесс нормального, развивающегося человека. Если кто-то меня запомнил таким-то и таким-то, а я стал другим, то это не моя проблема. Это его проблема. Да? То есть если бы я был украинский еврей, я бы это имя носил с гордостью. Но быть российским евреем, или советским евреем, или русским евреем я не хочу, и не могу, и им не являюсь, – заявил Невзлин. – Единственное – язык. Но русский язык есть не только у русских и не только в России как первый язык. Естественно, не единственный".

Говоря о своем ближайшем соратнике, российском оппозиционере, бизнесмене Михаиле Ходорковском, Невзлин отметил, что он "хочет приложить много усилий и постараться так сделать, чтобы все-таки [российский] народ открыл глаза и проснулся".

"Ну, или во всяком случае приличная часть его. А я этим заниматься не хочу. И я считаю, что я на это время тратить не хочу. Как, по-моему, [советский поэт и актер Владимир] Высоцкий пел: "И залить бетоном, чтобы..." Просто, я не знаю, "Железный купол" над ними поставить, и чтобы оно никуда не растекалось и не пахло больше после того, что они натворили и продолжают творить в Украине и в мире", – подчеркнул Невзлин.

Невзлин: Путин в очень плохом состоянии и даже в депрессии. Его жалкий выход на Рождество – явное подтверждение, что человеку никуда не хочется, ему страшно выходить на улицу. Полный текст интервью

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