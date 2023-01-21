Невзлин: Долгое общение у нас с Путиным было один раз: прямо в ФСБ на Лубянке

Гордон спросил, общался ли Невзлин с Путиным лично.
"Долгое общение у нас с ним было один раз: прямо в ФСБ на Лубянке. Позвали меня на встречу по инициативе [миллиардера и политика] Романа Абрамовича. Видимо, чтобы познакомить с ним таким образом, что он будет преемником. Но я об этом не знал, поэтому мы с ним общались как с руководителем ФСБ, а не как с будущим президентом. Тогда это еще не было понятно", – рассказал Невзлин.
По его мнению, Путин с тех пор изменился и психологически, и физически.
"Понимаете, когда это была такая дворовая шпана – молодая, моложавая, с его шутками – то казалось, что это человек, который входит в понимание, куда он попал, на какой уровень. Ну вот он такой, какой он есть. При этом он имеет рациональные цели, он неглупый, считает, умеет работать с людьми... Ну, возраст есть возраст, прошло более 20 лет. Такой [стал], я бы сказал, не старый, а уже постаревший, обрюзгший человек с раздутым лицом, с выцветшими глазами", – заявил бизнесмен.
Он считает, что тогда Путин "был живой", в частности, если он злился, это было видно.
"Сейчас у него даже злости не видно на лице. Эта его игра скулами – она прекратилась. Может быть, потому, что ботокс, а может быть, еще почему-то, но этого не видно. В нем нет вот этой злости, как было раньше. Он, мне кажется, не способен вообще к проявлению серьезных эмоций. Он как бы подавлен", – охарактеризовал Невзлин.
Невзлин: Путин в очень плохом состоянии и даже в депрессии. Его жалкий выход на Рождество – явное подтверждение, что человеку никуда не хочется, ему страшно выходить на улицу. Полный текст интервью
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.
В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.
Ряд экспертов, например, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину. Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".