Невзлин: Долгое общение у нас с Путиным было один раз: прямо в ФСБ на Лубянке

Путин за последние 20 лет очень изменился, и не только внешне, считает бизнесмен Фото: EPA

Гордон спросил, общался ли Невзлин с Путиным лично.

"Долгое общение у нас с ним было один раз: прямо в ФСБ на Лубянке. Позвали меня на встречу по инициативе [миллиардера и политика] Романа Абрамовича. Видимо, чтобы познакомить с ним таким образом, что он будет преемником. Но я об этом не знал, поэтому мы с ним общались как с руководителем ФСБ, а не как с будущим президентом. Тогда это еще не было понятно", – рассказал Невзлин.

По его мнению, Путин с тех пор изменился и психологически, и физически.

"Понимаете, когда это была такая дворовая шпана – молодая, моложавая, с его шутками – то казалось, что это человек, который входит в понимание, куда он попал, на какой уровень. Ну вот он такой, какой он есть. При этом он имеет рациональные цели, он неглупый, считает, умеет работать с людьми... Ну, возраст есть возраст, прошло более 20 лет. Такой [стал], я бы сказал, не старый, а уже постаревший, обрюзгший человек с раздутым лицом, с выцветшими глазами", – заявил бизнесмен.

Он считает, что тогда Путин "был живой", в частности, если он злился, это было видно.

"Сейчас у него даже злости не видно на лице. Эта его игра скулами – она прекратилась. Может быть, потому, что ботокс, а может быть, еще почему-то, но этого не видно. В нем нет вот этой злости, как было раньше. Он, мне кажется, не способен вообще к проявлению серьезных эмоций. Он как бы подавлен", – охарактеризовал Невзлин.

Невзлин: Путин в очень плохом состоянии и даже в депрессии. Его жалкий выход на Рождество – явное подтверждение, что человеку никуда не хочется, ему страшно выходить на улицу. Полный текст интервью

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube