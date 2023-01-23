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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзлин: После победы в Украине года за два-три можно будет на подъеме сделать абсолютно новую страну

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Невзлин считает, что Украине понадобится "омолодить кадры"
Невзлин считает, что Украине понадобится "омолодить кадры"
Фото: svoboda.org

Российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону ответил на вопрос, что для Украины будет тяжелее – период войны или период после победы.

"Предположим, Украина победила все-таки и у Украины будет большой энергетический подъем людей. Если Украина будет себя вести мудро, я имею в виду руководство, которое будет тогда – или это же останется, что сейчас, – то, в принципе, можно пройти все те огромные проблемы, которые будут ждать Украину", – сказал Невзлин.

По его словам, "самая главная проблема – конечно, посттравма".

"Причем посттравма и у населения, и у вернувшихся с фронта или из теробороны людей, и, конечно, появление большого количества людей, которые будут на себя натягивать разные лычки: "я воевал", "я то-се", – появление военных партий или партий жестко военно-националистического типа с силовой подоплекой, с выставлением каких-то людей из армии в политике... Я бы этого, наверное, опасался – политического бардака какого-то... Когда группа партий, которые мы не хотели видеть в демократической стране, может захватить большинство в Раде, например. Или их представитель может стать президентом Украины", – объяснил Невзлин.

Он считает, что Украине, чтобы не было таких "ужасных" результатов посттравмы, как в России, "надо будет навалиться на психологию, психиатрию, занятость и все такое".

"И, с моей точки зрения, [нужно] резко омолодить кадры. Пусть на меня не обижаются люди моего поколения – чуть младше или чуть старше, – но надо резко будет уступить дорогу молодым. Во всяком случае во всем, что касается государственного управления, инвестиций, судебной системы и так далее. То есть надо уйти от неизбежности коррупции. Чем быстрее, тем лучше. Коррупция уйдет только с поколением. Те люди, которые прошли или пройдут войну в возрасте 25 лет и старше – там, до 45, – я думаю, что это настолько будут патриоты Украины и настолько строители новой украинской нации – свободной, полноценной украинской нации, как это сейчас происходит, – что они просто не позволят себе заниматься чем-то во вред государству: обогащением, взятками, коррупцией и так далее", – сказал Невзлин.

Он подчеркнул, что "на это есть надежда".

"Плюс определенное иностранное, без сомнения, участие в процессе управления: советники и так далее. Вот мне кажется, что в Украине [нужны] омоложение и "план Маршалла", скажем так, вместе с людьми. И шансы такие, что года за два, за три можно на подъеме сделать абсолютно новую страну. Ну вот я так считаю", – объяснил Невзлин.

Невзлин: Путин в очень плохом состоянии и даже в депрессии. Его жалкий выход на Рождество – явное подтверждение, что человеку никуда не хочется, ему страшно выходить на улицу. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, коррупция, война, молодежь, политика, война России против Украины, Леонид Невзлин, психология, психиатрия, население, бизнесмен
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