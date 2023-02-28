В Санкт-Петербурге объявили задержку авиарейсов. СМИ сообщили о неопознанном объекте в воздухе

Причины задержек официально не сообщаются.

Telegram-канал Baza пишет, что в Санкт-Петербурге ввели план "Ковер" из-за неопознанного объекта в воздухе, поэтому Пулково не принимает самолеты.



Сигнал "Ковер" подают при незаконном пересечении границы или появлении НЛО, поясняет канал. По его информации, в небо над городом подняли истребители.

Около 12.00 по местному времени (11.00 по Киеву) небо над городом начали открывать, пишет издание "Фонтанка". До этого самолеты, направлявшиеся в Санкт-Петербург, кружили на значительном расстоянии от него. Читатель также прислал изданию снимки истребителей над городом. Автор фото сообщил, что видел три истребителя. Звуки их двигателей также слышали горожане в разных районах.