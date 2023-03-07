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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Расстрел украинского военнопленного, бои за Бахмут, Пригожин, Данилов хочет задушить Путина. Стрим Бацман с Гордоном. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с основателем издания Дмитрием Гордоном.

Во время стрима Бацман и Гордон, в частности, будут обсуждать: 

  • расстрел российскими оккупантами украинского военнослужащего после слов "Слава Украине!";
  • бои за Бахмут Донецкой области;
  • последние заявления создателя принимающей участие в войне против Украины российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина, в том числе о ситуации в районе Бахмута;
  • высказывания секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, в частности о том, что он бы "задушил эту тварь" – президента России Владимира Путина. 

Гордон и Бацман запустили формат интервью по вторникам в августе 2022 года.  

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Алеся Бацман, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Бахмут, Евгений Пригожин, Алексей Данилов
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