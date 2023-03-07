Расстрел украинского военнопленного, бои за Бахмут, Пригожин, Данилов хочет задушить Путина. Стрим Бацман с Гордоном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время стрима Бацман и Гордон, в частности, будут обсуждать:

расстрел российскими оккупантами украинского военнослужащего после слов "Слава Украине!";

бои за Бахмут Донецкой области;

последние заявления создателя принимающей участие в войне против Украины российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина, в том числе о ситуации в районе Бахмута;

высказывания секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, в частности о том, что он бы "задушил эту тварь" – президента России Владимира Путина.

Гордон и Бацман запустили формат интервью по вторникам в августе 2022 года.