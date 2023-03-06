"Если нет, то всем..." Пригожин заявил, что не заблокирует Бахмут, если ему не дадут боеприпасов, подкрепления и не прикроют фланги

Об этом рассказал создатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, его 6 марта в Telegram цитирует пресс-служба.
"Я стучусь во все двери, бью тревогу с боеприпасами и подкреплением, а также с тем, чтобы нам прикрыли фланги. В случае, если все слаженно, без амбиций… сделают эту совместную работу, то тогда мы блокируем ВСУ, а ВСУ нас не блокируют. Если нет, то всем придет п…здец", – спрогнозировал Пригожин.
По его словам, ВСУ будут воевать за Бахмут "до конца".
На видео, опубликованном 5 марта, Пригожин высказал мнение, что если наемникам ЧВК "Вагнер" придется отступить от Бахмута, то ВСУ смогут выйти к границам РФ, а "может быть, и дальше".
"Весь фронт посыплется", – считает создатель ЧВК.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Удержание города наносит России катастрофические потери, заявил 22 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он рассказывал, что Бахмут разрушен и непригоден для жизни.
Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый 4 марта сообщил CNN, комментируя информацию о выводе из города некоторых подразделений, что массового вывода украинских войск из Бахмута нет, бои идут на окраинах города.
5 марта командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в очередной раз посетил Бахмут. Он заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения.
Зеленский провел 6 марта очередное заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором Сырский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступили за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.
Не считаясь с потерями, оккупанты продолжают штурмовать Бахмут и его окрестности, проинформировал Генштаб ВСУ вечером 6 марта. Об окружении города речи не идет, отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.