"Если нет, то всем..." Пригожин заявил, что не заблокирует Бахмут, если ему не дадут боеприпасов, подкрепления и не прикроют фланги

ВСУ будут воевать за Бахмут "до конца", считает Пригожин Скриншот: Пресс-служба Пригожина / Telegram (иллюстративный)

Об этом рассказал создатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, его 6 марта в Telegram цитирует пресс-служба.

"Я стучусь во все двери, бью тревогу с боеприпасами и подкреплением, а также с тем, чтобы нам прикрыли фланги. В случае, если все слаженно, без амбиций… сделают эту совместную работу, то тогда мы блокируем ВСУ, а ВСУ нас не блокируют. Если нет, то всем придет п…здец", – спрогнозировал Пригожин.

По его словам, ВСУ будут воевать за Бахмут "до конца".

На видео, опубликованном 5 марта, Пригожин высказал мнение, что если наемникам ЧВК "Вагнер" придется отступить от Бахмута, то ВСУ смогут выйти к границам РФ, а "может быть, и дальше".

"Весь фронт посыплется", – считает создатель ЧВК.