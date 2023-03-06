Ситуацию в Бахмуте на заседании ставки обсуждали полтора часа, об окружении города речи не идет – Данилов

Об этом 6 марта в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"На сегодняшний день… об окружении Бахмута речи не идет… Понимаем, что ситуация непростая, и поэтому принимаются коллективные решения, что делать на том или ином направлении, как усиливать это направление. И такие вопросы на ставке верховного главнокомандующего постоянно обсуждаются. Сегодня по меньшей мере полтора часа было обсуждение всех нюансов, которые там существуют", – сказал Данилов.
Президент Украины Владимир Зеленский провел 6 марта очередное заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступили за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.
Перед заседанием ставки издание Bild опубликовало статью, в которой утверждалось, что между Зеленским и Залужным якобы возникли разногласия по поводу того, стоит ли продолжать оборону города. По информации немецкого издания, Залужный будто бы еще несколько недель назад говорил о целесообразности отведения украинских сил из Бахмута.
Накануне, 5 марта, Сырский в очередной раз посетил Бахмут. Он заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Удержание города наносит России катастрофические потери, заявил 22 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он рассказывал, что Бахмут разрушен и непригоден для жизни.
Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал Сырский 28 февраля. В сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 4 марта сказано, что противник "безуспешно пытается оцепить Бахмут".
Спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый 4 марта сообщил CNN, комментируя информацию о выводе из города некоторых подразделений, что массового вывода украинских войск из Бахмута нет, бои идут на окраинах города.
Не считаясь с потерями, оккупанты продолжают штурмовать Бахмут и его окрестности, проинформировал Генштаб ВСУ вечером 6 марта.