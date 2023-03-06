Ситуацию в Бахмуте на заседании ставки обсуждали полтора часа, об окружении города речи не идет – Данилов

Об этом 6 марта в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"На сегодняшний день… об окружении Бахмута речи не идет… Понимаем, что ситуация непростая, и поэтому принимаются коллективные решения, что делать на том или ином направлении, как усиливать это направление. И такие вопросы на ставке верховного главнокомандующего постоянно обсуждаются. Сегодня по меньшей мере полтора часа было обсуждение всех нюансов, которые там существуют", – сказал Данилов.

Президент Украины Владимир Зеленский провел 6 марта очередное заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступили за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.

Перед заседанием ставки издание Bild опубликовало статью, в которой утверждалось, что между Зеленским и Залужным якобы возникли разногласия по поводу того, стоит ли продолжать оборону города. По информации немецкого издания, Залужный будто бы еще несколько недель назад говорил о целесообразности отведения украинских сил из Бахмута.

Накануне, 5 марта, Сырский в очередной раз посетил Бахмут. Он заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения.