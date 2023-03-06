Не считаясь с потерями, оккупанты продолжают штурмовать Бахмут и его окрестности – Генштаб ВСУ

"РФ не отказывается от своих намерений относительно оккупации Украины, продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию. Основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях" – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что "на купянском и лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск", оккупанты безуспешно атаковали в направлении Гряниковки, Невского, Белогоровки и Федоровки.

"На бахмутском направлении противник, не считаясь с потерями, не перестает штурмовать город Бахмут и его окрестности. Также вел наступление в районах населенных пунктов Железнянское, Дубово-Василовка и Ивановское – успеха не имел", – объяснили в ВСУ.

По данным его Генштаба, на авдеевском и шахтерском направлениях противник "совершил безуспешные наступательные действия" в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Победа Донецкой области; а на запорожском и херсонском направлениях захватчики обороняются.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование наступательных группировок врага не обнаружено. В то же время противник продолжает удерживать свои подразделения недалеко от государственной границы Украины", – подчеркнули в ВСУ.

На всех направлениях оккупанты ведут стрельбу из разных видов оружия, отмечают украинские военные.

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