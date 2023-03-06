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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Не считаясь с потерями, оккупанты продолжают штурмовать Бахмут и его окрестности – Генштаб ВСУ

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ВСУ отбивают атаки врага, отметили в Генштабе
ВСУ отбивают атаки врага, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты ведут наступательные действия на востоке Украины, сосредоточившись на пяти направлениях. Об этом проинформировал 6 марта в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"РФ не отказывается от своих намерений относительно оккупации Украины, продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию. Основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях" – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что "на купянском и лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск", оккупанты безуспешно атаковали в направлении Гряниковки, Невского, Белогоровки и Федоровки.

"На бахмутском направлении противник, не считаясь с потерями, не перестает штурмовать город Бахмут и его окрестности. Также вел наступление в районах населенных пунктов Железнянское, Дубово-Василовка и Ивановское – успеха не имел", – объяснили в ВСУ.

По данным его Генштаба, на авдеевском и шахтерском направлениях противник "совершил безуспешные наступательные действия" в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Победа Донецкой области; а на запорожском и херсонском направлениях захватчики обороняются.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование наступательных группировок врага не обнаружено. В то же время противник продолжает удерживать свои подразделения недалеко от государственной границы Украины", – подчеркнули в ВСУ.

На всех направлениях оккупанты ведут стрельбу из разных видов оружия, отмечают украинские военные.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0yNY19AKnwMB7sNqDAmzNYGNAJNVEtiPBoHSjVbYkyGwDbcAB4b7WcdoUHbCiy6CEl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Донбасс, Генштаб ВСУ, Лиман, оборона, Шахтерск, Марьинка, Авдеевка, Красногоровка, вторжение, Каменка, Купянск, ВСУ, обстрелы, Невельское, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты, Белогоровка
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