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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Волновахе оккупанты заставляют студентов ремонтировать военную технику – Генштаб ВСУ

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Россияне в Донецкой области ремонтируют свою технику на базе ПТУ
Россияне в Донецкой области ремонтируют свою технику на базе ПТУ
Фото: EPA

В Волновахе Донецкой области российские оккупанты обустроили базу восстановления поврежденной техники. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook 6 марта.

В сообщении отмечается, что захватчики обустроили базу восстановления поврежденной техники на фондах местного профессионального технического училища.

"Студентов принудительно привлекают к ремонтным работам", – заявили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0XuMoKsnBovCfNhFJh1GA3L6mxFpZ79WSK7wwto2VRMngWRHvkTMPAk9AgcXHdmBsl

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Донецкая область, Генштаб ВСУ, Волноваха, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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