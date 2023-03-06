В Волновахе оккупанты заставляют студентов ремонтировать военную технику – Генштаб ВСУ

В сообщении отмечается, что захватчики обустроили базу восстановления поврежденной техники на фондах местного профессионального технического училища.

"Студентов принудительно привлекают к ремонтным работам", – заявили в Генштабе.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.