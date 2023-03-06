Украина нанесла 12 авиаударов по позициям оккупантов – Генштаб ВСУ

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов, сообщает Генштаб.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения и одну позицию средств противовоздушной обороны россиян, говорится в сообщении.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.