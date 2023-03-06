Россияне наступают на пяти направлениях – Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки силы обороны Украины отбили более 95 атак противника на этих направлениях.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях формирования вражеских наступательных группировок не обнаружены.

В течение суток оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты в Сумской и Харьковской областях. На купянском и лиманском направлениях россияне совершили артиллерийские обстрелы нескольких районов Харьковской и Донецкой областей.

На бахмутском направлении противник не прекращает попыток штурмовать Бахмут и окрестные населенные пункты.

На авдеевском и шахтерском направлениях оккупанты провели безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Северное, Победа и Марьинка Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта.

На запорожском и херсонском направлениях противник обороняется, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Под обстрелом оказались более 40 населенных пунктов, в том числе Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения и повреждение гражданской инфраструктуры.