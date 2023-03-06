Россияне наступают на пяти направлениях – Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки силы обороны Украины отбили более 95 атак противника на этих направлениях.
На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях формирования вражеских наступательных группировок не обнаружены.
В течение суток оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты в Сумской и Харьковской областях. На купянском и лиманском направлениях россияне совершили артиллерийские обстрелы нескольких районов Харьковской и Донецкой областей.
На бахмутском направлении противник не прекращает попыток штурмовать Бахмут и окрестные населенные пункты.
На авдеевском и шахтерском направлениях оккупанты провели безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Северное, Победа и Марьинка Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта.
На запорожском и херсонском направлениях противник обороняется, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Под обстрелом оказались более 40 населенных пунктов, в том числе Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения и повреждение гражданской инфраструктуры.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.