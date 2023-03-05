В Мелитополе прогремели взрывы на двух базах оккупантов – мэр

По его словам, взрывы слышали жители северной части города. При этом Федоров подчеркнул, что подробную информацию о местах попадания и количестве убитых оккупантов ожидать от Генштаба. Однако известно, что "оккупанты не там покурили, и очень удачно", сказал он.

"Сегодня для них продолжаются адские выходные, как и вся прошедшая неделя. Известно, что сотни россиян вернутся домой в черных пакетах", – заявил Федоров.