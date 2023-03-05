В Мелитополе прогремели взрывы на двух базах оккупантов – мэр

По его словам, взрывы слышали жители северной части города. При этом Федоров подчеркнул, что подробную информацию о местах попадания и количестве убитых оккупантов ожидать от Генштаба. Однако известно, что "оккупанты не там покурили, и очень удачно", сказал он.
"Сегодня для них продолжаются адские выходные, как и вся прошедшая неделя. Известно, что сотни россиян вернутся домой в черных пакетах", – заявил Федоров.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.