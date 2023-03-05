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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мелитополе прогремели взрывы на двух базах оккупантов – мэр

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Федоров рассказал о взрывах в Мелитополе
Федоров рассказал о взрывах в Мелитополе
Фото: mediacenter.org.ua

Украинские военные смогли уничтожить две базы российских военных во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона, видео он опубликовал в Telegram.

По его словам, взрывы слышали жители северной части города. При этом Федоров подчеркнул, что подробную информацию о местах попадания и количестве убитых оккупантов ожидать от Генштаба. Однако известно, что "оккупанты не там покурили, и очень удачно", сказал он.

"Сегодня для них продолжаются адские выходные, как и вся прошедшая неделя. Известно, что сотни россиян вернутся домой в черных пакетах", – заявил Федоров.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: взрыв, Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины, российские оккупанты, Иван Федоров
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