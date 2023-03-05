Оккупанты в Мелитополе заселяют приезжих врачей и учителей в студенческие общежития, пока не найдут им "ничейную" квартиру – Центр национального сопротивления

Россияне оккупировали Мелитополь в 2022 году Фото: EPA

"Есть показательная ситуация с реалиями жизни на временно оккупированных территориях. Большинство местных специалистов уехали из региона и оккупанты испытывают кадровый дефицит. Чтобы его заполнить они вынуждены завозить гастролеров из России", – говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что большинство студентов уехало из региона и не учатся в псевдоуниверситетах оккупантов.

"Вообще большинство населения выехало с временно оккупированных территорий и в дальнейшем свезенных россиян заселяют в пустые дома украинцев", – сообщили в центре.