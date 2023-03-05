Оккупанты в Мелитополе заселяют приезжих врачей и учителей в студенческие общежития, пока не найдут им "ничейную" квартиру – Центр национального сопротивления

"Есть показательная ситуация с реалиями жизни на временно оккупированных территориях. Большинство местных специалистов уехали из региона и оккупанты испытывают кадровый дефицит. Чтобы его заполнить они вынуждены завозить гастролеров из России", – говорится в сообщении.
В ЦНС отметили, что большинство студентов уехало из региона и не учатся в псевдоуниверситетах оккупантов.
"Вообще большинство населения выехало с временно оккупированных территорий и в дальнейшем свезенных россиян заселяют в пустые дома украинцев", – сообщили в центре.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.