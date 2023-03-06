Бахмут – точка бифуркации войны в Украине, Россия бросила в бой свои лучшие подразделения – Череватый

Об этом в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", рассказал спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

"Враг бросил свои лучшие подразделения в бой, он концентрирует максимально артиллерийский огонь… Сейчас Бахмут – точка бифуркации этой войны, он уже стал символическим с многих точек зрения. Для нас это абсолютный символ нашей борьбы, стойкости, героизма, непоколебимости и несокрушимости. Для россиян – это как раз излом их мифа о "второй армии мира" и о ЧВК как о какой-то непобедимой компании", – отметил Череватый.

По его словам, Бахмут, с оперативной точки зрения, "не представляет такой ценности".

"Просто это наша земля, мы защищаем каждый метр, и пока есть возможность донимать врага, выбивать его личный состав, боевой дух, боевые возможности, мы это делаем. Если есть необходимость отступить… мы это делали, нанеся врагу просто невероятные потери, – подчеркнул Череватый. – Здесь важнее, как мы вообще используем ситуацию. А она заключается в том, что больше семи месяцев не могут они взять этот населенный пункт и наши войска делают просто героические вещи… они выбивают потенциал врага, чтобы облегчить работу своим побратимам, которые сейчас готовятся… чтобы потом выбросить врага навсегда с нашей земли".

Накануне, 5 марта, Бахмут в очередной раз посетил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Он заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения.