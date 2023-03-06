Бахмут – точка бифуркации войны в Украине, Россия бросила в бой свои лучшие подразделения – Череватый

Об этом в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", рассказал спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.
"Враг бросил свои лучшие подразделения в бой, он концентрирует максимально артиллерийский огонь… Сейчас Бахмут – точка бифуркации этой войны, он уже стал символическим с многих точек зрения. Для нас это абсолютный символ нашей борьбы, стойкости, героизма, непоколебимости и несокрушимости. Для россиян – это как раз излом их мифа о "второй армии мира" и о ЧВК как о какой-то непобедимой компании", – отметил Череватый.
По его словам, Бахмут, с оперативной точки зрения, "не представляет такой ценности".
"Просто это наша земля, мы защищаем каждый метр, и пока есть возможность донимать врага, выбивать его личный состав, боевой дух, боевые возможности, мы это делаем. Если есть необходимость отступить… мы это делали, нанеся врагу просто невероятные потери, – подчеркнул Череватый. – Здесь важнее, как мы вообще используем ситуацию. А она заключается в том, что больше семи месяцев не могут они взять этот населенный пункт и наши войска делают просто героические вещи… они выбивают потенциал врага, чтобы облегчить работу своим побратимам, которые сейчас готовятся… чтобы потом выбросить врага навсегда с нашей земли".
Накануне, 5 марта, Бахмут в очередной раз посетил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Он заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Удержание города наносит России катастрофические потери, заявил 22 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он рассказывал, что Бахмут разрушен и непригоден для жизни.
Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал Сырский 28 февраля. В сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 4 марта сказано, что противник "безуспешно пытается оцепить Бахмут".
Череватый 4 марта сообщил CNN, комментируя информацию о выводе из города некоторых подразделений, что массового вывода украинских войск из Бахмута нет, бои идут на окраинах города.
Зеленский провел 6 марта очередное заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором Сырский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступили за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. Перед заседанием ставки издание Bild опубликовало статью, в которой утверждалось, что между Зеленским и Залужным якобы возникли разногласия по поводу того, стоит ли продолжать оборону города. По информации немецкого издания, Залужный будто бы еще несколько недель назад говорил о целесообразности отведения украинских сил из Бахмута.