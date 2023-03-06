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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты вряд ли добьются быстрых успехов в Бахмуте – ISW

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Эксперты оценили ситуацию с обороной Бахмута
Эксперты оценили ситуацию с обороной Бахмута
Фото: EPA

Украинская оборона Бахмута остается стратегически надежной, поскольку продолжает уничтожать российскую живую силу и технику, тогда как украинские силы не несут чрезмерных потерь. Об этом говорится в отчете американского Института исследования войны (ISW) за 5 марта.

Маловероятно, что российские силы смогут быстро добиться значительных территориальных успехов при ведении боевых действий, считают обозреватели ISW. Они отмечают, что бои идут в городских условиях, которые обычно благоприятны для обороняющихся и могут позволить украинским силам нанести большие потери наступающим российским подразделениям даже в случае отступления украинских войск.

Центр Бахмута расположен на западном берегу реки Бахмутка, и российским силам придется пробиваться через этот район, если они не смогут продвинуться к северу или югу от Бахмута, западнее центра города. Городские условия и особенности реки могут принести пользу украинским силам, если они смогут удержать рубеж от поселка Хромово на северо-западной окраине Бахмута на юг до трассы Т0504 Бахмут – Константиновка, говорится в отчете.

Украинская оборона может вынудить российские войска вести бой в городской местности, что может привести к задержкам и потерям со стороны российских войск и ускорить кульминацию российского наступления. Бои в городских условиях могут еще больше подорвать и без того истощенные российские силы подобно тому, как это было при перенесении боевых действий Украиной с линии Северодонецк – Лисичанск, что фактически положило конец российским наступательным операциям в Луганской и Донецкой областях летом 2022 года, заявляют в ISW.

Также в отчете говорится, что украинские силы, вероятно, проводят ограниченный тактический отход в Бахмуте, хотя еще слишком рано оценивать намерения украинской стороны относительно полного ухода из города. Эксперты отмечают, что украинские военные вряд ли сразу уйдут из Бахмута. Они могут начать постепенный отход с боями, чтобы истощить российские силы за счет продолжающихся боевых действий в городе.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Удержание города наносит России катастрофические потери, заявил 22 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он рассказывал, что Бахмут разрушен и непригоден для жизни.

Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля. В сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 4 марта сказано, что противник "безуспешно пытается оцепить Бахмут"

Спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый 4 марта сообщил CNN, комментируя информацию о выводе из города некоторых подразделений, что массового вывода украинских войск из Бахмута нет, бои идут на окраинах города.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Донецкая область, российская агрессия, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты, ISW
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