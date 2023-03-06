Российские оккупанты вряд ли добьются быстрых успехов в Бахмуте – ISW

Маловероятно, что российские силы смогут быстро добиться значительных территориальных успехов при ведении боевых действий, считают обозреватели ISW. Они отмечают, что бои идут в городских условиях, которые обычно благоприятны для обороняющихся и могут позволить украинским силам нанести большие потери наступающим российским подразделениям даже в случае отступления украинских войск.

Центр Бахмута расположен на западном берегу реки Бахмутка, и российским силам придется пробиваться через этот район, если они не смогут продвинуться к северу или югу от Бахмута, западнее центра города. Городские условия и особенности реки могут принести пользу украинским силам, если они смогут удержать рубеж от поселка Хромово на северо-западной окраине Бахмута на юг до трассы Т0504 Бахмут – Константиновка, говорится в отчете.

Украинская оборона может вынудить российские войска вести бой в городской местности, что может привести к задержкам и потерям со стороны российских войск и ускорить кульминацию российского наступления. Бои в городских условиях могут еще больше подорвать и без того истощенные российские силы подобно тому, как это было при перенесении боевых действий Украиной с линии Северодонецк – Лисичанск, что фактически положило конец российским наступательным операциям в Луганской и Донецкой областях летом 2022 года, заявляют в ISW.

Также в отчете говорится, что украинские силы, вероятно, проводят ограниченный тактический отход в Бахмуте, хотя еще слишком рано оценивать намерения украинской стороны относительно полного ухода из города. Эксперты отмечают, что украинские военные вряд ли сразу уйдут из Бахмута. Они могут начать постепенный отход с боями, чтобы истощить российские силы за счет продолжающихся боевых действий в городе.