Сырский снова побывал в Бахмуте и заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения

Сырский (посередине) в третий раз за девять дней побывал в обороняющемся Бахмуте Фото: Сухопутні війська | UA Land Forces / Telegram

Сырский отметил, что бои за Бахмут достигли наивысшего уровня напряжения.

"Враг бросил в бой дополнительные силы "Вагнера" [ЧВК "Вагнер"]. Наши воины мужественно отстаивают позиции на севере Бахмута, пытаясь не допустить окружения города", – сказал командующий.

По его словам, ВСУ в районе Бахмута нанесли значительные потери врагу, уничтожили большое количество техники.

"Наше сопротивление на этом плацдарме продолжается уже несколько месяцев. Все это время попытки врага захватить город разбивались о стойкость наших воинов. Наши защитники нанесли значительный урон врагу, уничтожили большое количество техники, заставили бросать в бой лучшие штурмовые подразделения "Вагнера" и уменьшили наступательный потенциал противника", – резюмировал Сырский.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ приехал в Бахмут в третий раз за последние девять дней. В первый раз Сырский посещал Бахмут в субботу, 25 февраля. 28 февраля командующий заявил, что ситуация вокруг Бахмута "очень напряженная". Затем на фоне интенсивных боев за город Сырский побывал в Бахмуте 3 марта.

Кроме того, в Бахмут 4 марта приезжал командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Украины бригадный генерал Виктор Хоренко.