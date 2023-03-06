Сырский снова побывал в Бахмуте и заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения

Сырский отметил, что бои за Бахмут достигли наивысшего уровня напряжения.
"Враг бросил в бой дополнительные силы "Вагнера" [ЧВК "Вагнер"]. Наши воины мужественно отстаивают позиции на севере Бахмута, пытаясь не допустить окружения города", – сказал командующий.
По его словам, ВСУ в районе Бахмута нанесли значительные потери врагу, уничтожили большое количество техники.
"Наше сопротивление на этом плацдарме продолжается уже несколько месяцев. Все это время попытки врага захватить город разбивались о стойкость наших воинов. Наши защитники нанесли значительный урон врагу, уничтожили большое количество техники, заставили бросать в бой лучшие штурмовые подразделения "Вагнера" и уменьшили наступательный потенциал противника", – резюмировал Сырский.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ приехал в Бахмут в третий раз за последние девять дней. В первый раз Сырский посещал Бахмут в субботу, 25 февраля. 28 февраля командующий заявил, что ситуация вокруг Бахмута "очень напряженная". Затем на фоне интенсивных боев за город Сырский побывал в Бахмуте 3 марта.
Кроме того, в Бахмут 4 марта приезжал командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Украины бригадный генерал Виктор Хоренко.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Удержание города наносит России катастрофические потери, заявил 22 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он рассказывал, что Бахмут разрушен и непригоден для жизни.
Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал Сырский 28 февраля. В сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 4 марта сказано, что противник "безуспешно пытается оцепить Бахмут".
Спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый 4 марта сообщил CNN, комментируя информацию о выводе из города некоторых подразделений, что массового вывода украинских войск из Бахмута нет, бои идут на окраинах города.
Зеленский провел 6 марта очередное заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором Сырский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступили за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. Перед заседанием ставки издание Bild опубликовало статью, в которой утверждалось, что между Зеленским и Залужным якобы возникли разногласия по поводу того, стоит ли продолжать оборону города. По информации немецкого издания, Залужный будто бы еще несколько недель назад говорил о целесообразности отведения украинских сил из Бахмута.