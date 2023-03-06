Сейчас на Бахмуте сконцентрированы одни из лучших военных умов – Череватый

Об этом в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", рассказал спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.
"Я думаю, что сейчас на Бахмуте сконцентрированы одни из лучших военных умов нашей страны. Генерал-полковник Александр Сырский, его штаб, добившиеся побед в этой войне – в киевской операции, в харьковской операции, в лиманской операции, – отметил Череватый. – Я уверен, что они учтут все аспекты, они консультируются в случае необходимости с нашими партнерами, в рамках ставки верховного главнокомандующего принимаются решения. И сегодняшнее четкое заявление было… о том, что сегодня есть целесообразность удерживать эту позицию. Я убежден, что они пользовались при этом максимальными данными всех разведок наших партнеров и другими доступными аналитическими данными".
Спикер восточной группировки ВСУ выразил уверенность, что "все делается… чтобы максимально выбить врага, сломить его волю к победе".
"И как раз его неспособность достичь стратегического успеха, прорвать нашу оборону, нанести какой-то непоправимый вред – это ломает и их моральный дух. Плюс мы видим, что между ними идут "трения"… ЧВК "Вагнер" и действующей армией. И это тоже четкий маркер того, что мы делали все правильно", – подчеркнул Череватый.
Накануне, 5 марта, Бахмут в очередной раз посетил командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский. Он заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Удержание города наносит России катастрофические потери, заявил 22 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он рассказывал, что Бахмут разрушен и непригоден для жизни.
Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал Сырский 28 февраля. В сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 4 марта сказано, что противник "безуспешно пытается оцепить Бахмут".
Череватый 4 марта сообщил CNN, комментируя информацию о выводе из города некоторых подразделений, что массового вывода украинских войск из Бахмута нет, бои идут на окраинах города.
Зеленский провел 6 марта очередное заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором Сырский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступили за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. Перед заседанием ставки издание Bild опубликовало статью, в которой утверждалось, что между Зеленским и Залужным якобы возникли разногласия по поводу того, стоит ли продолжать оборону города. По информации немецкого издания, Залужный будто бы еще несколько недель назад говорил о целесообразности отведения украинских сил из Бахмута.