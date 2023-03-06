Сейчас на Бахмуте сконцентрированы одни из лучших военных умов – Череватый

В Бахмуте "все делается, чтобы максимально выбить врага, сломить его волю к победе", отметил Череватый Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Об этом в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", рассказал спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

"Я думаю, что сейчас на Бахмуте сконцентрированы одни из лучших военных умов нашей страны. Генерал-полковник Александр Сырский, его штаб, добившиеся побед в этой войне – в киевской операции, в харьковской операции, в лиманской операции, – отметил Череватый. – Я уверен, что они учтут все аспекты, они консультируются в случае необходимости с нашими партнерами, в рамках ставки верховного главнокомандующего принимаются решения. И сегодняшнее четкое заявление было… о том, что сегодня есть целесообразность удерживать эту позицию. Я убежден, что они пользовались при этом максимальными данными всех разведок наших партнеров и другими доступными аналитическими данными".

Спикер восточной группировки ВСУ выразил уверенность, что "все делается… чтобы максимально выбить врага, сломить его волю к победе".

"И как раз его неспособность достичь стратегического успеха, прорвать нашу оборону, нанести какой-то непоправимый вред – это ломает и их моральный дух. Плюс мы видим, что между ними идут "трения"… ЧВК "Вагнер" и действующей армией. И это тоже четкий маркер того, что мы делали все правильно", – подчеркнул Череватый.

Накануне, 5 марта, Бахмут в очередной раз посетил командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский. Он заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения.