Бахмут имеет больше символическое значение, чем стратегическое. Его падение не обязательно будет означать, что Россия изменила ход борьбы – Остин

По мнению Остина, Бахмут имеет "больше символическое значение", чем оперативное или стратегическое, и падение города, то есть уход из него украинских сил, не обязательно будет означать, что "россияне изменили ход этой борьбы".
При этом глава Пентагона подчеркнул, что не берется прогнозировать, будет ли Бахмут захвачен российскими войсками и когда это может произойти, сообщило агентство.
Reuters пишет, что министр обороны США отметил, что российская частная военная компания "Вагнер" проявила себя как "немного более эффективная" сила, чем штатные подразделения российской армии. Остин добавил, что в Пентагоне не наблюдали в действиях российских войск под Бахмутом ничего впечатляющего.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Удержание города наносит России катастрофические потери, заявил 22 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он рассказывал, что Бахмут разрушен и непригоден для жизни.
Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал Сырский 28 февраля. В сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 4 марта сказано, что противник "безуспешно пытается оцепить Бахмут".
Спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый 4 марта сообщил CNN, комментируя информацию о выводе из города некоторых подразделений, что массового вывода украинских войск из Бахмута нет, бои идут на окраинах города.
Зеленский провел 6 марта очередное заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступили за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. Перед заседанием ставки издание Bild опубликовало статью, в которой утверждалось, что между Зеленским и Залужным якобы возникли разногласия по поводу того, стоит ли продолжать оборону города. По информации немецкого издания, Залужный будто бы еще несколько недель назад говорил о целесообразности отведения украинских сил из Бахмута.