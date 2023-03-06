Бахмут имеет больше символическое значение, чем стратегическое. Его падение не обязательно будет означать, что Россия изменила ход борьбы – Остин

Остин заявил, что не будет считать отход из Бахмута стратегической неудачей украинских войск Фото: EPA

По мнению Остина, Бахмут имеет "больше символическое значение", чем оперативное или стратегическое, и падение города, то есть уход из него украинских сил, не обязательно будет означать, что "россияне изменили ход этой борьбы".

При этом глава Пентагона подчеркнул, что не берется прогнозировать, будет ли Бахмут захвачен российскими войсками и когда это может произойти, сообщило агентство.

Reuters пишет, что министр обороны США отметил, что российская частная военная компания "Вагнер" проявила себя как "немного более эффективная" сила, чем штатные подразделения российской армии. Остин добавил, что в Пентагоне не наблюдали в действиях российских войск под Бахмутом ничего впечатляющего.