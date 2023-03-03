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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Данилов душит Путина, гражданская война в России, Крым. Стрим Бацман с Шустером. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На канале "В гостях у Гордона" был стрим главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с телеведущим Савиком Шустером.

Во время стрима Бацман и Шустер, в частности, обсуждали:

  • инцидент якобы с "украинскими диверсантами" в Брянской области России;
  • последние заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, в частности о том, что он бы "задушил эту тварь" – президента России Владимира Путина;
  • деоккупацию Крыма. 

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году с родителями эмигрировал в Канаду. В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после чего переехал в Италию.

С 1978 года занимается журналистикой. Освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде. В 1988 году начал сотрудничество с "Радио Свобода", в 1996–2001 годах возглавлял московский офис радиостанции. В РФ также работал на НТВ.

С 2005 года работает в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "112 Украина", "1+1", а также на "24 канале". С сентября 2019-го до июля 2022 года программа "Свобода слова Савика Шустера" транслировалась в эфире канала "Украина".

С октября 2022 года Бацман и Шустер записывают еженедельные пятничные стримы о главных текущих событиях в Украине и в мире. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Савик Шустер, диверсанты, Алеся Бацман, война России против Украины, Алексей Данилов
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