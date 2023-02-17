ГОРДОН
 
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Путин похищает детей, удары ВСУ по Крыму, нашествие НЛО, Гиркин на Олимпе, украденный туалет. Стрим Бацман с Шустером. Трансляция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Алеся БАЦМАН
главный редактор

На канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с телеведущим Савиком Шустером.

Во время интервью Шустер говорил о:

  • том, как Украина отвоевывает свои территории;
  • обстрелах и массовом применении российскими оккупантами воздушных шаров с отражателями;
  • том, будет ли Украина наносить удары по Крыму;
  • том, к какой войне готовился НАТО;
  • том, как россияне похищают украинских детей;
  • новом интервью террориста Игоря Гиркина и его жалобах на бездарное руководство армии РФ и многом другом.

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году он с родителями эмигрировал в Канаду. В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после чего переехал в Италию.

С 1978 года занимается журналистикой. Освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде. В 1988 году начал сотрудничество с "Радио Свобода", в 1996–2001 годах возглавлял московский офис радиостанции. В РФ также работал на НТВ. С 2005 года работает в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1". С сентября 2019 до июля 2022 года программа "Свобода слова Савика Шустера" транслировалась в эфире канала "Украина".

Теги: Владимир Путин, Украина, Савик Шустер, НАТО, военные, Алеся Бацман, трансляция, журналисты, ВСУ, война России против Украины, интервью
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Пугачев: Мы с Путиным на кухне ночью обсуждали очередную реформу. Людмила говорит: "Этот человек шкаф не может собрать. Какую страну он построит?"
  Пугачев: Мы с Путиным на кухне ночью обсуждали очередную реформу. Людмила говорит: "Этот человек шкаф не может собрать. Какую страну он построит?" G
Алеся БАЦМАН
Военный дневник харьковчанки Гин: Весной мы должны были собраться на 25 лет со дня вручения дипломов. Сидела вчера за своей партой. Наша аудитория без стекол, холодная, засыпанная осколками
Военный дневник харьковчанки Гин: Весной мы должны были собраться на 25 лет со дня вручения дипломов. Сидела вчера за своей партой. Наша аудитория без стекол, холодная, засыпанная осколками
Китайский аэростат и НЛО в Америке, "метеозонды" в Молдове и Румынии, российские шары в небе Украины: что это такое и чем отличаются объекты?
Китайский аэростат и НЛО в Америке, "метеозонды" в Молдове и Румынии, российские шары в небе Украины: что это такое и чем отличаются объекты?
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 

 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 