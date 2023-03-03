Данилов о Путине: Я бы задушил эту тварь

Данилов: Все эти летчики, бомбящие наши мирные города, они все будут за решеткой, все без исключения Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Он подчеркнул, что подписывать договоры с Россией нет смысла, поскольку Москва их не выполняет.

"Мы можем разговаривать с ними о том, что касается вопроса компенсации ущерба, нанесенного нам РФ. Они должны заплатить за все, что они здесь натворили, они должны это сделать за свой счет, за счет своих ресурсов. Но здесь есть другое дело: 500 детей, которых эти мерзавцы-террористы убили. Кто вернет им жизнь? Как мы можем измерить жизнь ребенка, которую унес этот современный Гитлер? А мальчика или девочки без ручки, без ножки? Я бы задушил эту тварь", – сказал Данилов.

Он отметил, что некоторые люди по-прежнему придерживаются мнения, что с властями РФ нужно вести переговоры.

"А некоторые говорят, чтобы с ними о чем-то договариваться. Их нужно уничтожать, убивать до тех пор, пока они не уйдут с нашей территории. А потом должны нести ответственность. Все эти летчики, бомбящие наши мирные города, они все будут за решеткой, все без исключения. Все эти командиры частей, которые дают эти приказы, все будут нести ответственность. Как в свое время немецкий народ нес искупление за Гитлера, так же россияне будут нести ответственность за этого подонка", – резюмировал секретарь СНБО.

По данным Офиса генпрокурора на 3 марта, в Украине официально подтверждена гибель 461 ребенка, ставшего жертвой полномасштабной агрессии РФ. Еще более 930 детей получили ранения.