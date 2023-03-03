ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов о Путине: Я бы задушил эту тварь

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Данилов: Все эти летчики, бомбящие наши мирные города, они все будут за решеткой, все без исключения
Данилов: Все эти летчики, бомбящие наши мирные города, они все будут за решеткой, все без исключения
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Президент РФ Владимир Путин должен быть уничтожен за все, что сделал в Украине. Об этом в опубликованном 3 марта интервью "РБК-Украина" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он подчеркнул, что подписывать договоры с Россией нет смысла, поскольку Москва их не выполняет.

"Мы можем разговаривать с ними о том, что касается вопроса компенсации ущерба, нанесенного нам РФ. Они должны заплатить за все, что они здесь натворили, они должны это сделать за свой счет, за счет своих ресурсов. Но здесь есть другое дело: 500 детей, которых эти мерзавцы-террористы убили. Кто вернет им жизнь? Как мы можем измерить жизнь ребенка, которую унес этот современный Гитлер? А мальчика или девочки без ручки, без ножки? Я бы задушил эту тварь", – сказал Данилов.

Он отметил, что некоторые люди по-прежнему придерживаются мнения, что с властями РФ нужно вести переговоры.

"А некоторые говорят, чтобы с ними о чем-то договариваться. Их нужно уничтожать, убивать до тех пор, пока они не уйдут с нашей территории. А потом должны нести ответственность. Все эти летчики, бомбящие наши мирные города, они все будут за решеткой, все без исключения. Все эти командиры частей, которые дают эти приказы, все будут нести ответственность. Как в свое время немецкий народ нес искупление за Гитлера, так же россияне будут нести ответственность за этого подонка", – резюмировал секретарь СНБО.

По данным Офиса генпрокурора на 3 марта, в Украине официально подтверждена гибель 461 ребенка, ставшего жертвой полномасштабной агрессии РФ. Еще более 930 детей получили ранения.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля 2022 года, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

В интервью CNN, которое вышло 11 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит возможностей для переговоров с Путиным.

30 сентября Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".

25 декабря Путин в очередной раз заявил, что Россия готова к переговорам, возложив вину и за отказ от переговоров, и за развязывание войны якобы на Украину и Запад. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал ему "вернуться к реальности".

26 января 2023 года Зеленский заявил, что не заинтересован встречаться с Путиным для мирных переговоров. 23 февраля во время совместной конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве Зеленский подчеркнул, что давление на Украину насчет мирных переговоров "не имеет смысла".

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война России против Украины, Алексей Данилов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Серга о мобилизации: Каждый должен пойти в военкомат
Серга о мобилизации: Каждый должен пойти в военкомат
Галина ГРИШИНА
Украинский комик заявил, что сбежал в Турцию под предлогом, что он артист и представляет Украину за границей
Украинский комик заявил, что сбежал в Турцию под предлогом, что он артист и представляет Украину за границей
Галина ГРИШИНА
Продолжение скандала с Бобулом. Директор певца заявила, что он не просил прощения у женщин за свои высказывания
Продолжение скандала с Бобулом. Директор певца заявила, что он не просил прощения у женщин за свои высказывания
"Солнце сверкает". Галкин стал блондином. Как выглядит шоумен в новом образе
"Солнце сверкает". Галкин стал блондином. Как выглядит шоумен в новом образе
"Попытка рассказать о происходящем в стране без шароварщины и кринжа". Tarabarova выпустила новую песню. Аудио
"Попытка рассказать о происходящем в стране без шароварщины и кринжа". Tarabarova выпустила новую песню. Аудио
Галина ГРИШИНА
59-летняя звезда "Района Мелроуз" Лиза Ринна снялась с расставленными ногами
59-летняя звезда "Района Мелроуз" Лиза Ринна снялась с расставленными ногами
Макаревич показал старшую дочь
Макаревич показал старшую дочь
Новая избранница Остапчука расстегнула джинсы и показала трусы
Новая избранница Остапчука расстегнула джинсы и показала трусы
"Идеально". 35-летняя plus-size-модель Грэм вышла в свет в кожаном платье с перфорацией. Фото
"Идеально". 35-летняя plus-size-модель Грэм вышла в свет в кожаном платье с перфорацией. Фото
Звезда "Голодных игр" Мэлоун заявила, что на съемках фильма подверглась сексуальному насилию
Звезда "Голодных игр" Мэлоун заявила, что на съемках фильма подверглась сексуальному насилию
Галина ГРИШИНА
Адель, Элтон Джон, Spice Girls и другие британские звезды отказались выступать на коронации Чарльза III. СМИ назвали причину
Адель, Элтон Джон, Spice Girls и другие британские звезды отказались выступать на коронации Чарльза III. СМИ назвали причину
Галина ГРИШИНА
"Любимый запах? Моя жена". Принц Гарри рассказал, почему не может выбросить рваные трусы и каким животным хотел бы стать после смерти
"Любимый запах? Моя жена". Принц Гарри рассказал, почему не может выбросить рваные трусы и каким животным хотел бы стать после смерти
Галина ГРИШИНА
"Он еще отца в жизни не видел". Жена Сенцова вместе с их трехмесячным сыном вернулась из США в Украину. Фото
"Он еще отца в жизни не видел". Жена Сенцова вместе с их трехмесячным сыном вернулась из США в Украину. Фото
Галина ГРИШИНА
"На фоне ларингита произошло кровоизлияние". Помощники Данилко рассказали о состоянии артиста. Его концерты в Европе отменили
"На фоне ларингита произошло кровоизлияние". Помощники Данилко рассказали о состоянии артиста. Его концерты в Европе отменили
Галина ГРИШИНА
Plus-size-модель Грэм снялась в ультра-мини в Париже. Видео
Plus-size-модель Грэм снялась в ультра-мини в Париже. Видео
Галина ГРИШИНА
Полякова, Санина, Ткаченко и другие. В Киеве состоялся допремьерный показ украинского мультфильма "Мавка". Фото
Полякова, Санина, Ткаченко и другие. В Киеве состоялся допремьерный показ украинского мультфильма "Мавка". Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"На фоне ларингита произошло кровоизлияние". Помощники Данилко рассказали о состоянии артиста. Его концерты в Европе отменили (114478)
2
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы (64300)
3
"Иронией пусть займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение". Бобул рассказал, за что обиделся на Вирастюка (61404)
4
"Коза, блин!" Тринчер высказалась о внешности Поляковой. Певица отреагировала (37543)
5
50-летняя Милано снялась без одежды и белья в дождливый день (30378)
6
Медовик на кефире. Как быстро приготовить десерт из самых простых продуктов (23438)
7
Сумская приехала в Харьков и показала, как сейчас выглядит центр города. Видео (22201)
8
52-летняя Кэмпбелл в сетке снялась с разведенными ногами (21069)
 
 
 
 