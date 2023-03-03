Данилов о Путине: Я бы задушил эту тварь

Он подчеркнул, что подписывать договоры с Россией нет смысла, поскольку Москва их не выполняет.
"Мы можем разговаривать с ними о том, что касается вопроса компенсации ущерба, нанесенного нам РФ. Они должны заплатить за все, что они здесь натворили, они должны это сделать за свой счет, за счет своих ресурсов. Но здесь есть другое дело: 500 детей, которых эти мерзавцы-террористы убили. Кто вернет им жизнь? Как мы можем измерить жизнь ребенка, которую унес этот современный Гитлер? А мальчика или девочки без ручки, без ножки? Я бы задушил эту тварь", – сказал Данилов.
Он отметил, что некоторые люди по-прежнему придерживаются мнения, что с властями РФ нужно вести переговоры.
"А некоторые говорят, чтобы с ними о чем-то договариваться. Их нужно уничтожать, убивать до тех пор, пока они не уйдут с нашей территории. А потом должны нести ответственность. Все эти летчики, бомбящие наши мирные города, они все будут за решеткой, все без исключения. Все эти командиры частей, которые дают эти приказы, все будут нести ответственность. Как в свое время немецкий народ нес искупление за Гитлера, так же россияне будут нести ответственность за этого подонка", – резюмировал секретарь СНБО.
По данным Офиса генпрокурора на 3 марта, в Украине официально подтверждена гибель 461 ребенка, ставшего жертвой полномасштабной агрессии РФ. Еще более 930 детей получили ранения.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля 2022 года, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.
В интервью CNN, которое вышло 11 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит возможностей для переговоров с Путиным.
30 сентября Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".
25 декабря Путин в очередной раз заявил, что Россия готова к переговорам, возложив вину и за отказ от переговоров, и за развязывание войны якобы на Украину и Запад. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал ему "вернуться к реальности".
26 января 2023 года Зеленский заявил, что не заинтересован встречаться с Путиным для мирных переговоров. 23 февраля во время совместной конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве Зеленский подчеркнул, что давление на Украину насчет мирных переговоров "не имеет смысла".