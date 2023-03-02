67% украинцев считают, что Украина в обозримом будущем сможет закончить войну с РФ на приемлемых для себя условиях – опрос

67% опрошенных думают, что из-за войны у страны-агрессора становится все меньше денег, людей, оружия и техники. В то же время, по их мнению, при поддержке мира Украина в обозримом будущем сможет закончить войну с РФ на приемлемых для себя условиях.

22% респондентов придерживаются противоположной точки зрения. Они считают, что, несмотря на потери, РФ имеет значительные запасы ресурсов и это позволит ей еще много лет вести войну против Украины.

Опрос проводился 14–22 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Было опрошено 2002 респондента, проживающих во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма. Опрашивались украинцы старше 18 лет, которые на момент проведения исследования проживали на контролируемых властями территориях Украины.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%.

В условиях войны также добавляется определенное систематическое отклонение, отметили в КМИС. Однако в целом социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.