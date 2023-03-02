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ВОЙНА В УКРАИНЕ

67% украинцев считают, что Украина в обозримом будущем сможет закончить войну с РФ на приемлемых для себя условиях – опрос

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Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке Украины
Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке Украины
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

Большинство украинцев считают, что Россия исчерпывает запасы своих ресурсов. Об этом свидетельствуют опубликованные 2 марта результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

67% опрошенных думают, что из-за войны у страны-агрессора становится все меньше денег, людей, оружия и техники. В то же время, по их мнению, при поддержке мира Украина в обозримом будущем сможет закончить войну с РФ на приемлемых для себя условиях.

22% респондентов придерживаются противоположной точки зрения. Они считают, что, несмотря на потери, РФ имеет значительные запасы ресурсов и это позволит ей еще много лет вести войну против Украины.

Опрос проводился 14–22 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Было опрошено 2002 респондента, проживающих во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма. Опрашивались украинцы старше 18 лет, которые на момент проведения исследования проживали на контролируемых властями территориях Украины.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%.

В условиях войны также добавляется определенное систематическое отклонение, отметили в КМИС. Однако в целом социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

Президент Владимир Зеленский 24 февраля 2023 года заявил, что у Украины есть все для того, чтобы одержать победу в войне против России уже в этом году.

28 февраля он сообщил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что российско-украинская война закончится в этом году победой Украины и деоккупацией всех территорий. 

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, соцопрос, украинцы, война России против Украины, КМИС, деоккупация
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