Украинская авиация за сутки нанесла 16 ударов по вражеским целям – Генштаб ВСУ

Летчики ВСУ атаковали россиян и их технику Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Также украинские военные сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" и два ударных дрона Shahed-136.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один район сосредоточения противника, два склада боеприпасов и еще три важных объекта врага", – добавили в сообщении.