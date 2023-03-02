Украинская авиация за сутки нанесла 16 ударов по вражеским целям – Генштаб ВСУ

Также украинские военные сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" и два ударных дрона Shahed-136.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один район сосредоточения противника, два склада боеприпасов и еще три важных объекта врага", – добавили в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ на 1 марта, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину силы обороны уничтожили около 149,9 тыс. российских оккупантов, 3395 танков, 300 самолетов, 288 вертолетов и другую военную технику.