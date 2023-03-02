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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне за сутки нанесли 14 ракетных и 21 авиаудар по Украине – Генштаб ВСУ

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Россияне обстреливают города и села Украины ракетами, авиацией, артиллерией, РСЗО
Россияне обстреливают города и села Украины ракетами, авиацией, артиллерией, РСЗО
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские оккупанты в течение суток нанесли 14 ракетных ударов по гражданским объектам в Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 2 марта.

"Есть раненые среди мирного населения, поврежденные жилые многоэтажки и частные дома. Также захватчики нанесли 21 авиационный удар, в том числе задействовали два беспилотника Shahed-136. Ударные дроны сбиты", – сказано в сообщении. 

Также враг совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В сводке не упомянут удар россиян по жилому дому в Запорожье, совершенный в ночь на 2 марта. По предварительным данным ОВА, оккупанты нанесли его из ЗРК С-300.

"Уровень угрозы нанесения российскими оккупантами ракетных ударов очень высок по всей территории Украины", – подчеркнули в Генштабе. 

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях в течение суток россияне обстреляли 20 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской областей. Применили беспилотник с боевой нагрузкой неподалеку от Бударок Харьковской области.

На купянском и лиманском направлениях враг обстрелял из артиллерии окрестности 10 населенных пунктов. Среди них Купянск Харьковской области, Кременная и Белогоровка Луганской. 

На бахмутском направлении кроме самого Бахмута, который продолжают штурмовать захватчики,  вражеским обстрелам подверглись Часов Яр, Нью-Йорк и еще шесть населенных пунктов Донецкой области. 

На авдеевском и шахтерском направлениях противник обстрелял районы Авдеевки, Марьинки и еще восьми населенных пунктов. 

На запорожском и херсонском направлениях россияне обстреляли из артиллерии районы более 45 населенных пунктов, включая город Херсон.

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Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Россия с начала войны нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Теги: Генштаб ВСУ, Марьинка, Авдеевка, РСЗО, артиллерия, беспилотники, Купянск, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, Бахмут, Кременная, Белогоровка, дрон-камикадзе
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