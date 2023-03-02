Россияне за сутки нанесли 14 ракетных и 21 авиаудар по Украине – Генштаб ВСУ

"Есть раненые среди мирного населения, поврежденные жилые многоэтажки и частные дома. Также захватчики нанесли 21 авиационный удар, в том числе задействовали два беспилотника Shahed-136. Ударные дроны сбиты", – сказано в сообщении.

Также враг совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В сводке не упомянут удар россиян по жилому дому в Запорожье, совершенный в ночь на 2 марта. По предварительным данным ОВА, оккупанты нанесли его из ЗРК С-300.

"Уровень угрозы нанесения российскими оккупантами ракетных ударов очень высок по всей территории Украины", – подчеркнули в Генштабе.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях в течение суток россияне обстреляли 20 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской областей. Применили беспилотник с боевой нагрузкой неподалеку от Бударок Харьковской области.

На купянском и лиманском направлениях враг обстрелял из артиллерии окрестности 10 населенных пунктов. Среди них Купянск Харьковской области, Кременная и Белогоровка Луганской.

На бахмутском направлении кроме самого Бахмута, который продолжают штурмовать захватчики, вражеским обстрелам подверглись Часов Яр, Нью-Йорк и еще шесть населенных пунктов Донецкой области.

На авдеевском и шахтерском направлениях противник обстрелял районы Авдеевки, Марьинки и еще восьми населенных пунктов.

На запорожском и херсонском направлениях россияне обстреляли из артиллерии районы более 45 населенных пунктов, включая город Херсон.