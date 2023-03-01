Зеленский о годовщине ракетного удара оккупантов по Бабьему Яру: Каждый убийца, террорист и палач будет отвечать перед судом

"Спустя десятилетия после трагедии Бабьего Яра эта земля и эта память подверглись новому издевательству. Российские террористы ударили ракетами. 1 марта 2022 года было совершено это российское преступление – против истории, против человечности, против Киева и Украины", – сообщил президент Украины.

Он подчеркнул, что Украина привлечет государство-террориста РФ к полной ответственности за геноцидную войну.

"Каждый убийца, террорист и палач будет отвечать перед судом. Историческая справедливость будет восстановлена. Жизнь и Украина победят!" – заключил Зеленский.