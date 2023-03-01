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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о годовщине ракетного удара оккупантов по Бабьему Яру: Каждый убийца, террорист и палач будет отвечать перед судом

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Год назад оккупанты атаковали ракетами киевский телецентр и территорию мемориала Бабий Яр
Год назад оккупанты атаковали ракетами киевский телецентр и территорию мемориала Бабий Яр
Фото: Pravda Gerashchenko / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину ракетного удара РФ по Бабьему Яру заявил, что Россия будет привлечена к полной ответственности за развязанную в Украине геноцидную войну. Об этом глава государства написал 1 марта в Telegram.

"Спустя десятилетия после трагедии Бабьего Яра эта земля и эта память подверглись новому издевательству. Российские террористы ударили ракетами. 1 марта 2022 года было совершено это российское преступление – против истории, против человечности, против Киева и Украины", – сообщил президент Украины.

Он подчеркнул, что Украина привлечет государство-террориста РФ к полной ответственности за геноцидную войну.

"Каждый убийца, террорист и палач будет отвечать перед судом. Историческая справедливость будет восстановлена. Жизнь и Украина победят!" – заключил Зеленский.

Контекст:

Российские оккупационные войска нанесли удар по телевышке в Киеве вечером 1 марта 2022 года. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что произошла мощная ракетная атака на территорию, где находится мемориальный комплекс "Бабий Яр" – телевышка находится рядом с мемориалом. 

МВД Украины сообщило, что россияне попали по аппаратной телевышки – советник главы МВД Вадим Денисенко уточнил позднее в эфире телеканала "Рада", что это отдельное здание, в саму башню оккупанты не попали. Удар задел также бывшее военное кладбище, сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности. 

По данным ГСЧС, погибли как минимум пять человек. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что погибшие во время удара шли по тротуару мимо башни. Как стало известно позднее, погиб также телеоператор канала LIVE Евгений Сакун.

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, всего там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

Впоследствии был создан Мемориальный центр "Бабий Яр". Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно не известно количество погибших в Бабьем Яру.

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