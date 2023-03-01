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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На одном из дронов, которыми оккупанты ночью атаковали Полтавскую область, было написано "За Туапсе" – СМИ

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Обломки беспилотника повредили дачи в Кременчуге
Обломки беспилотника повредили дачи в Кременчуге
Фото: pixabay.com

Обломки запущенного Россией по Кременчугу Полтавской области в ночь на 1 марта беспилотника упали на дачный кооператив в Кривушах и повредили несколько десятков домов. О последствиях атаки рассказала "Кременчугская газета".

Хозяева одного из домов сказали, что от второго этажа ничего не осталось, сильно пострадал и участок с хозяйственными пристройками. Пожар в доме тушили 2,5 часа. Внутри дома много разрушений, выбиты окна и двери.

90-летний Яков Шевченко долгое время жил на даче, но недавно был вынужден переехать в город из-за болезни, поэтому не пострадал. Восстанавливать дом ему помогает сосед Владимир Винник, который уже, по его словам, "залатал дыры" в своем доме.

Хозяйка одного из домов Ирина Синяговская сообщила, что на остатках беспилотника, разбросанных по участку, была надпись маркером "За Туапсе". Имеется в виду инцидент 28 февраля, когда в Туапсе Краснодарского края РФ произошел пожар на нефтебазе, власти заявили об атаке беспилотника.

Глава Кременчугского райсовета Дмитрий Колотиевский сообщил, что хотя повреждено много домов, люди чудом не пострадали.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

Россия с начала войны нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Кременчуг, Полтавская область, беспилотники, российская агрессия, война России против Украины
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