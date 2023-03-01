На одном из дронов, которыми оккупанты ночью атаковали Полтавскую область, было написано "За Туапсе" – СМИ

Хозяева одного из домов сказали, что от второго этажа ничего не осталось, сильно пострадал и участок с хозяйственными пристройками. Пожар в доме тушили 2,5 часа. Внутри дома много разрушений, выбиты окна и двери.
90-летний Яков Шевченко долгое время жил на даче, но недавно был вынужден переехать в город из-за болезни, поэтому не пострадал. Восстанавливать дом ему помогает сосед Владимир Винник, который уже, по его словам, "залатал дыры" в своем доме.
Хозяйка одного из домов Ирина Синяговская сообщила, что на остатках беспилотника, разбросанных по участку, была надпись маркером "За Туапсе". Имеется в виду инцидент 28 февраля, когда в Туапсе Краснодарского края РФ произошел пожар на нефтебазе, власти заявили об атаке беспилотника.
Глава Кременчугского райсовета Дмитрий Колотиевский сообщил, что хотя повреждено много домов, люди чудом не пострадали.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
Россия с начала войны нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.