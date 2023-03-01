На одном из дронов, которыми оккупанты ночью атаковали Полтавскую область, было написано "За Туапсе" – СМИ

Хозяева одного из домов сказали, что от второго этажа ничего не осталось, сильно пострадал и участок с хозяйственными пристройками. Пожар в доме тушили 2,5 часа. Внутри дома много разрушений, выбиты окна и двери.

90-летний Яков Шевченко долгое время жил на даче, но недавно был вынужден переехать в город из-за болезни, поэтому не пострадал. Восстанавливать дом ему помогает сосед Владимир Винник, который уже, по его словам, "залатал дыры" в своем доме.

Хозяйка одного из домов Ирина Синяговская сообщила, что на остатках беспилотника, разбросанных по участку, была надпись маркером "За Туапсе". Имеется в виду инцидент 28 февраля, когда в Туапсе Краснодарского края РФ произошел пожар на нефтебазе, власти заявили об атаке беспилотника.

Глава Кременчугского райсовета Дмитрий Колотиевский сообщил, что хотя повреждено много домов, люди чудом не пострадали.