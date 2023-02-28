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В российском Туапсе произошел пожар на нефтебазе. СМИ сообщают о двух дронах

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Пожар на российской нефтебазе произошел в два часа ночи
Пожар на российской нефтебазе произошел в два часа ночи
Фото: Baza / Telegram

В Туапсе Краснодарского края РФ на нефтебазе ночью 28 февраля произошел пожар. Об этом сообщила администрация города на официальной странице в "ВКонтакте".

В сообщении говорится, что менее чем через час пожар был ликвидирован, пострадавших нет. Отмечается, что были слышны взрывы.

Адрес происшествия – улица Индустриальная, там находится нефтеперерабатывающий завод "Роснефть". 

Агентство "РИА Новости" сообщает в Telegram, что, по уведомлению экстренных служб, в районе нефтебазы был зафиксирован беспилотник.

Telegram-канал ASTRA пишет, что на территории нефтебазы взорвались два неустановленных летательных аппарата. 

"Нефтехранилище не пострадало, повреждения получило здание бойлерной. Рядом, по данным источников, обнаружены две воронки глубиной около 1,5 метра. После взрывов на месте возник пожар. Предварительно, никто не пострадал", – говорится в сообщении.

По данным канала, в 30 метрах от места взрывов находилась казарма с российскими военными.

Также о беспилотниках пишет Telegram канал Baza. По его данным, взрывы на территории нефтехранилища произошли около двух часов ночи. По предварительным данным, два беспилотника, начиненных взрывчаткой, повредили здание бойлерной рядом с нефтехранилищем, пишет канал. Пострадала система теплоснабжения столовой. После атаки БПЛА на нефтебазе начался пожар. Его удалось потушить через 20 минут.

Контекст:

В России неоднократно заявляли об атаках беспилотников. В частности, 18 ноября российские СМИ заявляли, что якобы морской беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал в Новороссийске нефтегавань Шесхарис, где суда загружают нефтью из России, Казахстана и Азербайджана.

В декабре 2022 года произошел пожар возле аэродрома в Курске, РФ. Губернатор Курской области России Роман Старовойт заявил об атаке беспилотника.

Утром 5 декабря на взлетно-посадочной полосе на военном аэродроме в Саратовской области упал беспилотник, были повреждены два бомбардировщика.

В ночь на 26 декабря на стратегическом аэродроме в Энгельсе снова были слышны взрывы. Российское госагентство ТАСС со ссылкой на минобороны РФ сообщило, что ПВО сбила украинский беспилотник при подлете к аэродрому Энгельс-2. Погибло три человека, еще четверо получили ранения.

Во временно оккупированном Россией украинском Севастополе 16 февраля были слышны звуки взрывов. Оккупационные власти заявили об атаке дронов.

Теги: пожар, беспилотники, нефтебаза
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