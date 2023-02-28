В российском Туапсе произошел пожар на нефтебазе. СМИ сообщают о двух дронах

Пожар на российской нефтебазе произошел в два часа ночи Фото: Baza / Telegram

В сообщении говорится, что менее чем через час пожар был ликвидирован, пострадавших нет. Отмечается, что были слышны взрывы.

Адрес происшествия – улица Индустриальная, там находится нефтеперерабатывающий завод "Роснефть".

Агентство "РИА Новости" сообщает в Telegram, что, по уведомлению экстренных служб, в районе нефтебазы был зафиксирован беспилотник.

Telegram-канал ASTRA пишет, что на территории нефтебазы взорвались два неустановленных летательных аппарата.

"Нефтехранилище не пострадало, повреждения получило здание бойлерной. Рядом, по данным источников, обнаружены две воронки глубиной около 1,5 метра. После взрывов на месте возник пожар. Предварительно, никто не пострадал", – говорится в сообщении.

По данным канала, в 30 метрах от места взрывов находилась казарма с российскими военными.

Также о беспилотниках пишет Telegram канал Baza. По его данным, взрывы на территории нефтехранилища произошли около двух часов ночи. По предварительным данным, два беспилотника, начиненных взрывчаткой, повредили здание бойлерной рядом с нефтехранилищем, пишет канал. Пострадала система теплоснабжения столовой. После атаки БПЛА на нефтебазе начался пожар. Его удалось потушить через 20 минут.