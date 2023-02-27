Над Днепропетровской областью ПВО сбило два беспилотника

Он отметил, что взрывы, которые слышали жители области, – это работа противовоздушной обороны. Воздушное командование "Восток" уничтожило два вражеских БПЛА, сообщил Лысак.

В Днепропетровской и Запорожской областях, согласно карте тревог, с 20.32 до 21.52 длилась воздушная тревога. В Никопольском районе Днепропетровской области тревога продолжает быть активной из-за опасности аритллерийского обстрела.

Контекст:

В ночь на понедельник, 27 февраля, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты запустили по Украине 14 иранских дронов, 11 из них сбиты.

По данным Генштаба ВСУ на 23 февраля 2023 года, Россия с начала войны нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине.