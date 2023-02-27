Полиция показала обломки беспилотников, сбитых во время ночной атаки

Сообщается, что силы противовоздушной обороны сбили вражеские беспилотники. Части объектов были обнаружены в поле.

"Пострадавших или повреждений инфраструктуры нет. На месте происшествия работали полицейские и взрывотехники Киевской области. Правоохранители провели осмотр места происшествия и зафиксировали последствия вражеской атаки", – написал Небытов.

Он поблагодарил силы ПВО за отличную работу и призвал граждан не пренебрегать сигналами тревоги. Он также опубликовал фото найденных обломков.

Контекст:

В ночь на понедельник, 27 февраля, в воздушном пространстве вокруг Киева сбили девять вражеских БПЛА, которые россияне запустили двумя волнами, сообщили в КГГА.

Всего в эту ночь, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты запустили по Украине 14 иранских дронов, 11 из них сбиты.