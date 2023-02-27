В российском Белгороде нашли обломки трех беспилотников, чьи они – губернатор не уточнил

"В Белгороде найдены обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили. Спецслужбы уже занимаются ситуацией", – написал он.

Гладков не указал, чьи это беспилотники.

Telegram-канал Baza опубликовал "фото частей одного из БПЛА". Они якобы лежали на улице Садовой (почти центр Белгорода).