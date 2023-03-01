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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В КГВА рассказали, что тревогу в Киеве и области объявляли из-за неопознанного объекта в небе. В Воздушных силах сообщили о сбитом БПЛА

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Спикер Воздушных сил рассказал, что украинская ПВО сбила беспилотник над Киевской областью
Спикер Воздушных сил рассказал, что украинская ПВО сбила беспилотник над Киевской областью
Фото: Yuriy Ignat / Facebook

В первой половине дня 1 марта воздушную тревогу в Киеве и Киевской области объявляли из-за неопознанного воздушного объекта, по предварительной информации, это шар, запущенный противником с северного направления.

Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, информирует пресс-служба КГВА. 

"Последняя тревога в Киеве и Киевской области была объявлена из-за неопознанного воздушного объекта. По предварительным данным, это был шар небольшого размера. По всей вероятности, он была запущен с северного направления в сторону Киева. В настоящее время этот объект не представляет угрозы. Приняты соответствующие меры по его ликвидации", – сказал он. 

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде" сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили сегодня над Киевской областью вражеский беспилотник. 

"Во время тревоги в среду в Киевской области был обнаружена БПЛА, по нему велась боевая работа средствами ПВО. Цель поражена", – сказал он. Тип дрона будет известен, когда найдут его обломки, добавил Игнат. 

Контекст:

В феврале в воздушном пространстве Украины несколько раз фиксировали российские воздушные шары с уголковыми отражателями. В частности, 15 февраля шесть таких шаров заметили над Киевом. По информации Киевской городской военной администрации, большинство из них было сбито. Целью запуска шаров с отражателями, вероятно, было определение расположения и истощение украинской ПВО, считают в КГВА. 

Игнат считает, что РФ применяет в Украине шары с отражателями как ложные цели, чтобы истощать боекомплект украинской ПВО, отвлекать внимание. Он также не исключал использование оккупантами БПЛА вместе с шарами, при котором цель шара – "спрятать" дрон

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ПВО, беспилотники, война России против Украины, Сергей Попко, Воздушные силы Украины, воздушный шар, Юрий Игнат
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