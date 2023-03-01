В КГВА рассказали, что тревогу в Киеве и области объявляли из-за неопознанного объекта в небе. В Воздушных силах сообщили о сбитом БПЛА

Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, информирует пресс-служба КГВА.

"Последняя тревога в Киеве и Киевской области была объявлена из-за неопознанного воздушного объекта. По предварительным данным, это был шар небольшого размера. По всей вероятности, он была запущен с северного направления в сторону Киева. В настоящее время этот объект не представляет угрозы. Приняты соответствующие меры по его ликвидации", – сказал он.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде" сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили сегодня над Киевской областью вражеский беспилотник.

"Во время тревоги в среду в Киевской области был обнаружена БПЛА, по нему велась боевая работа средствами ПВО. Цель поражена", – сказал он. Тип дрона будет известен, когда найдут его обломки, добавил Игнат.