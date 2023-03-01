В Киеве и области объявлена воздушная тревога, в небе над регионом зафиксировали воздушный объект

Во время воздушной тревоги в небе над регионом обнаружили воздушный объект, поэтому возможна работа противовоздушной обороны, предупредили в Киевской областной государственной военной администрации.
Тревога сейчас объявлена также в Луганской области и оккупированном РФ Крыму.
Прошлой ночью в ряде областей была объявлена воздушная тревога, в Полтавской области слышали взрывы. В командовании ВС ВСУ сообщили, что оккупанты атаковали Украину беспилотниками иранского производства Shahed-131/136, украинские военные уничтожили четыре таких БПЛА.