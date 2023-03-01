Украина не наносит удары по территории РФ – Подоляк

Об этом идет речь в его сообщении, опубликованном в Twitter 1 марта.

"Украина не наносит удары по территории РФ. Украина ведет оборонительную войну с целью деоккупации всех своих территорий. Это аксиома. В РФ нарастают процессы паники и распада, проявлением которых является увеличение внутренних атак неустановленных летательных объектов на объекты инфраструктуры", – написал Подоляк.