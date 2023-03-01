Украина не наносит удары по территории РФ – Подоляк

Об этом идет речь в его сообщении, опубликованном в Twitter 1 марта.
"Украина не наносит удары по территории РФ. Украина ведет оборонительную войну с целью деоккупации всех своих территорий. Это аксиома. В РФ нарастают процессы паники и распада, проявлением которых является увеличение внутренних атак неустановленных летательных объектов на объекты инфраструктуры", – написал Подоляк.
- Україна не завдає ударів по території Рф. Україна веде оборонну війну з метою деокупації всіх своїх територій. Це аксіома…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 1, 2023
- У Рф наростають процеси паніки й розпаду, проявом яких є збільшення внутрішніх атак невстановлених літальних об’єктів на об’єкти інфраструктури…
С начала февраля, по подсчетам "Верстки", беспилотники появлялись в воздушном пространстве России как минимум восемь раз, а с декабря количество атак достигло 30.
27 февраля дроны заметили в Белгородской области, по заявлению местных властей, БПЛА упали возле жилых домов и повредили четыре автомобиля и квартиру в жилом доме. 28 февраля в Туапсе якобы в результате атаки БПЛА произошел пожар на нефтебазе "Роснефти", в Санкт-Петербурге из-за неопознанного объекта закрыли воздушное пространство над городом (минобороны РФ позже заявило, что якобы проводило "учения ПВО"), а в Подмосковье БПЛА упал возле станции "Газпрома".