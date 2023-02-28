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В Подмосковье возле станции "Газпрома" упал беспилотник. Это самый близкий подлет к Москве за время войны – СМИ

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В Подмосковье нашли обломки беспилотника
В Подмосковье нашли обломки беспилотника
Фото: Baza / Telegram

Рядом со станцией "Газпрома" в Подмосковье в России упал беспилотник. Как сообщил в Telegram губернатор региона Андрей Воробьев, это произошло вблизи деревни Губастово в Коломенском районе.

"Целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет. ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает", – написал он в Telegram.

Telegram-канал Baza сообщает, что беспилотник нашли около 11.00 в районе газокомпрессорной станции "Газпрома". По предварительной информации, взрыва после падения не было.

Telegram-канал Shot сообщает, что беспилотник – это, вероятно, ударный UJ-22 Airborne.

Канал "Верстка" пишет, что это самый близкий подлет БПЛА к столице России с начала войны. Расстояние от линии соприкосновения в Украине до места происшествия превышает 1100 километров, а от Губастово до Москвы – 110 км. Ранее ближе всего к столице подобрался летательный аппарат, который 6 февраля взорвался в лесу под Калугой, отмечает канал.

Контекст:

По данным "Верстки", за сутки это как минимум пятое появление беспилотников на территории РФ. Их заметили в Белгородской области, где БПЛА, по заявлению местных властей, упали возле жилых домов и повредили четыре автомобиля и квартиру в жилом доме, а также в Брянской области, в Адыгее и в Туапсе, где произошел пожар на нефтебазе "Роснефти". Кроме того, в Санкт-Петербурге из-за неопознанного объекта закрыли воздушное пространство над городом, но минобороны РФ позже заявило, что якобы проводило "учения ПВО".

С начала февраля, по подсчетам "Верстки", беспилотники появлялись в воздушном пространстве России как минимум восемь раз, а с декабря количество атак достигло 30.

Теги: Газпром, Россия, беспилотники, Подмосковье, война России против Украины, происшествия
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