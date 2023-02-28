В Подмосковье возле станции "Газпрома" упал беспилотник. Это самый близкий подлет к Москве за время войны – СМИ

"Целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет. ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает", – написал он в Telegram.
Telegram-канал Baza сообщает, что беспилотник нашли около 11.00 в районе газокомпрессорной станции "Газпрома". По предварительной информации, взрыва после падения не было.
Telegram-канал Shot сообщает, что беспилотник – это, вероятно, ударный UJ-22 Airborne.
Канал "Верстка" пишет, что это самый близкий подлет БПЛА к столице России с начала войны. Расстояние от линии соприкосновения в Украине до места происшествия превышает 1100 километров, а от Губастово до Москвы – 110 км. Ранее ближе всего к столице подобрался летательный аппарат, который 6 февраля взорвался в лесу под Калугой, отмечает канал.
По данным "Верстки", за сутки это как минимум пятое появление беспилотников на территории РФ. Их заметили в Белгородской области, где БПЛА, по заявлению местных властей, упали возле жилых домов и повредили четыре автомобиля и квартиру в жилом доме, а также в Брянской области, в Адыгее и в Туапсе, где произошел пожар на нефтебазе "Роснефти". Кроме того, в Санкт-Петербурге из-за неопознанного объекта закрыли воздушное пространство над городом, но минобороны РФ позже заявило, что якобы проводило "учения ПВО".
С начала февраля, по подсчетам "Верстки", беспилотники появлялись в воздушном пространстве России как минимум восемь раз, а с декабря количество атак достигло 30.