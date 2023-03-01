ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нашли новую точку, чтобы атаковать Киев иранскими дронами – британская разведка

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пусковая площадка в Брянской области сократит время подлета к украинской столице
Пусковая площадка в Брянской области сократит время подлета к украинской столице
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

Российская армия начала запускать иранские дроны-камикадзе из Брянской области. Об этом говорится в сводке военной разведки, которую министерство обороны Великобритании опубликовало 1 марта в Twitter.

Спецслужбы считают, что это значительно сокращает время подлета к Киеву и может привести к рассредоточению противовоздушной защиты Вооруженных сил Украины.

27 февраля Министерство обороны Украины подтвердило, что из 14 запущенных оккупантами БПЛА Shahed ВСУ сбило 11. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко проинформировал, что девять из них были сбиты в районе Киева, еще три – в Черниговской области на севере Украины.

Вероятнее всего, все эти дроны стартовали из Брянской области, считают в британской разведке. С середины декабря 2022 года единственным зафиксированным местом запуска был Краснодарский край, откуда дроны летели через Азовское море.

"Вторая пусковая площадка даст армии РФ другое направление атаки, ближе к Киеву. Это, вероятно, сократит время нахождения БПЛА в воздухе над Украиной и может еще больше растянуть украинскую систему ПВО", – говорится в сообщении минобороны Великобритании.

Контекст:По информации украинских военных, Россия использует в Украине по крайней мере три модели беспилотников:– дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

Поздно вечером 26 февраля в ряде областей на востоке и севере Украины объявили воздушную тревогу в связи с активностью российских оккупантов. В частности, сирены включили в Черниговской, Киевской, Житомирской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Позже тревогу объявили и в Черкасской области.

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил в Telegram, что в области замечены иранские дроны-камикадзе Shahed. "Есть успешная работа ПВО", – отметил он.

Оперативное командование "Север" Вооруженных сил Украины отчиталось о сбитом беспилотнике в небе над Черниговской областью. О результативной работе сил противовоздушной обороны проинформировал и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Теги: Россия, Великобритания, армия РФ, беспилотники, Брянская область, война России против Украины, российские оккупанты, военная разведка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Старость не радость". Павлик случайно сбрил себе брови полностью. Его жена показала фото
"Старость – не радость". Павлик случайно сбрил себе брови полностью. Его жена показала фото
Никитюк показала лицо без макияжа вблизи. Фото
Никитюк показала лицо без макияжа вблизи. Фото
"Довольна? Очень!" 27-летняя девушка певца Dantes рассказала о пластике груди. Фото до и после
"Довольна? Очень!" 27-летняя девушка певца Dantes рассказала о пластике груди. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
"Рост и деградация. Что выберете вы, зависит только от вас". Мишина рассказала о любви к себе
"Рост и деградация. Что выберете вы, зависит только от вас". Мишина рассказала о любви к себе
Белуччи показала, как наносит блеск на губы
Белуччи показала, как наносит блеск на губы
Галина ГРИШИНА
Вторая бывшая жена Остапчука снялась в мокром купальнике с вырезом на груди
Вторая бывшая жена Остапчука снялась в мокром купальнике с вырезом на груди
Dantes – коллегам, которые получили разрешение на выезд и не вернулись: Вы подставляете тех, кто выезжает, чтобы что-то сделать для страны
Dantes – коллегам, которые получили разрешение на выезд и не вернулись: Вы подставляете тех, кто выезжает, чтобы что-то сделать для страны
Галина ГРИШИНА
  "Иронией пусть займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение". Бобул рассказал, за что обиделся на Вирастюка
  "Иронией пусть займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение". Бобул рассказал, за что обиделся на Вирастюка
Галина ГРИШИНА
Путин в труне, Кремль в огне. Украинский кондитер визуализировала в тортах-шедеврах три желания клиента. Фото
Путин в труне, Кремль в огне. Украинский кондитер визуализировала в тортах-шедеврах три желания клиента. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Фортеця "Бахмут", взнос ДиКаприо, приезд Глисона, Хазанавичуса и таинственного Бэнкси. Семь самых значимых событий февраля
  "Фортеця "Бахмут", взнос ДиКаприо, приезд Глисона, Хазанавичуса и таинственного Бэнкси. Семь самых значимых событий февраля
Галина ГРИШИНА
Тимур Мирошниченко о певице Loboda: Если бы она своими губами проговорила: "Я прошу прощения..." Но она же не сказала этого до сих пор
Тимур Мирошниченко о певице Loboda: Если бы она своими губами проговорила: "Я прошу прощения..." Но она же не сказала этого до сих пор
Галина ГРИШИНА
  Принц Уильям проиграл жене в скоростной гонке на велотренажерах. Видео
  Принц Уильям проиграл жене в скоростной гонке на велотренажерах. Видео
Галина ГРИШИНА
"Суспільне Культура" покажет церемонию вручения премии "Оскар 2023". Среди номинантов – украинский фильм
"Суспільне Культура" покажет церемонию вручения премии "Оскар 2023". Среди номинантов – украинский фильм
Галина ГРИШИНА
"Я добрый человек. Пытаюсь поставить себя на его место". Dantes высказался о последней песне Потапа
"Я – добрый человек. Пытаюсь поставить себя на его место". Dantes высказался о последней песне Потапа
Галина ГРИШИНА
Джеффри Кенни из группы Tvorchi: Я говорю на украинском. Ежедневно занимаюсь. Сейчас в процессе и вижу прогресс
Джеффри Кенни из группы Tvorchi: Я говорю на украинском. Ежедневно занимаюсь. Сейчас в процессе и вижу прогресс
Галина ГРИШИНА
Похудевшая на 30 кг Зарицкая призналась, что снова набрала вес
Похудевшая на 30 кг Зарицкая призналась, что снова набрала вес
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все думали, что вешу 100". Как выглядела Каменских в своем максимальном весе – семь фото певицы, которая снова худеет (71749)
2
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео (58758)
3
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы (38661)
4
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост (33199)
5
"Все будет хорошо. Из наркоза вышла". 49-летняя Мозговая сообщила о госпитализации (32402)
6
"Твой сын – герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео (26776)
7
"Хорошие девушки сидят по домам". Бобул обиделся и ушел после того, как журналистка во время интервью назвала его сексистом (26113)
8
"Это пожар". 24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера (22902)
 
 
 
 