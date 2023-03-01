Оккупанты нашли новую точку, чтобы атаковать Киев иранскими дронами – британская разведка

Пусковая площадка в Брянской области сократит время подлета к украинской столице Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

Спецслужбы считают, что это значительно сокращает время подлета к Киеву и может привести к рассредоточению противовоздушной защиты Вооруженных сил Украины.

27 февраля Министерство обороны Украины подтвердило, что из 14 запущенных оккупантами БПЛА Shahed ВСУ сбило 11. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко проинформировал, что девять из них были сбиты в районе Киева, еще три – в Черниговской области на севере Украины.

Вероятнее всего, все эти дроны стартовали из Брянской области, считают в британской разведке. С середины декабря 2022 года единственным зафиксированным местом запуска был Краснодарский край, откуда дроны летели через Азовское море.

"Вторая пусковая площадка даст армии РФ другое направление атаки, ближе к Киеву. Это, вероятно, сократит время нахождения БПЛА в воздухе над Украиной и может еще больше растянуть украинскую систему ПВО", – говорится в сообщении минобороны Великобритании.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 March 2023



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