США будут привлекать РФ к ответу за неспровоцированную войну против Украины – Госдеп о саммите G20

Заявление описывает взаимодействие США с другими участниками саммита глав МИД G20. Он проходит в Нью-Дели (Индия) 1–2 марта. Американскую сторону представляет госсекретарь Энтони Блинкен.

"Война России против Украины грубо нарушает принципы Устава ООН, подрывая основанную на правилах международную систему, которая последние 75 лет обеспечивала глобальную стабильность и развитие. Война России против Украины нанесла новый удар по перспективам глобального роста и надеждам на прогресс в достижении целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций", – говорится в заявлении.

Штаты будут продолжать взаимодействовать с G20 и другими международными партнерами для решения проблем, в частности гуманитарных, связанных с полномасштабным вторжением России в Украину, заявили в Госдепе.

Война Кремля особенно повлияла на продовольственную безопасность, говорится в заявлении.

"Большая двадцатка" должна привлечь Россию к ответственности за ее неспособность отреагировать на усилия ООН по открытию морских путей для доставки зерна", – сказано в сообщении.