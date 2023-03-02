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США будут привлекать РФ к ответу за неспровоцированную войну против Украины – Госдеп о саммите G20

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Cаммит глав МИД G20 проходит в Нью-Дели (Индия)
Cаммит глав МИД G20 проходит в Нью-Дели (Индия)
Фото: EPA

Нарушение Россией международного права не может продолжаться, США будут привлекать Российскую Федерацию к ответу за ее неспровоцированную войну против Украины. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США, опубликованном 1 марта.

Заявление описывает взаимодействие США с другими участниками саммита глав МИД G20. Он проходит в Нью-Дели (Индия) 1–2 марта. Американскую сторону представляет госсекретарь  Энтони Блинкен.

"Война России против Украины грубо нарушает принципы Устава ООН, подрывая основанную на правилах международную систему, которая последние 75 лет обеспечивала глобальную стабильность и развитие. Война России против Украины нанесла новый удар по перспективам глобального роста и надеждам на прогресс в достижении целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций", – говорится в заявлении.

Штаты будут продолжать взаимодействовать с G20 и другими международными партнерами для решения проблем, в частности гуманитарных, связанных с полномасштабным вторжением России в Украину, заявили в Госдепе.

Война Кремля особенно повлияла на продовольственную безопасность, говорится в заявлении. 

"Большая двадцатка" должна привлечь Россию к ответственности за ее неспособность отреагировать на усилия ООН по открытию морских путей для доставки зерна", – сказано в сообщении.

Контекст:

Саммит глав МИД стран G20 проходит в Индии. Основные встречи G20 состоятся 2 марта – на следующий день после приветственного ужина, который прошел 1-го числа.

По результатам встречи разногласия между Соединенными Штатами и их союзниками с одной стороны и Россией и Китаем – с другой могут еще больше усугубиться, писало Associated Press. По мнению СМИ, "раскол" по поводу войны в Украине и ее влияния на глобальную энергетическую и продовольственную безопасность "затмит" все остальные темы. Агентство отметило, что затянувшийся конфликт станет "главным раздражителем" в американо-китайских отношениях, которые и без того "были на грани разрыва" по другим причинам.

Теги: Россия, США, Украина, Индия, МИД, ООН, Большая двадцатка, G20, Энтони Блинкен, саммит, война России против Украины, Нью-Дели, нарушение
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