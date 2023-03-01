На встрече глав МИД G20 вырисовывается противостояние между Востоком и Западом – Associated Press

На саммите в Нью-Дели будут присутствовать госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел Китая Цинь Ган и глава МИД РФ Сергей Лавров. Associated Press отметило, что Блинкен не собирается встречаться с кем-то из них по отдельности.

В материале говорится, что, как и на большинстве международных мероприятий с прошлого года, "раскол" по поводу войны в Украине и ее влияния на глобальную энергетическую и продовольственную безопасность "затмит" все остальные темы. Агентство отметило, что затянувшейся конфликт станет "главным раздражителем" в американо-китайских отношениях, которые и без того "были на грани разрыва" по другим причинам.

Отношения между Вашингтоном и Пекином усугубились и на фоне заявлений, что Китай может поставлять оружие России, подчеркнул Associated Press.

Кроме того, министерство иностранных дел РФ заявило, что Запад будет использовать встречу G20, чтобы "отомстить за неизбежное исчезновение рычагов доминирования из его рук", подчеркнуло агентство.

В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что у него нет планов всю встречу G20 обсуждать агрессию России. Он отметил, что позиция Запада "и так ясна".

Таким образом саммит ставит "в незавидное положение" Индию, которая пытается "примирить явно непримиримые разногласия", говорится в материале. Агентство отметило, что Индия пытается держать нейтральную позицию в отношении Украины, чтобы сосредоточиться на вопросах, важных для развивающихся стран, таких как рост инфляции, долговой стресс, здравоохранение, изменение климата и продовольственная и энергетическая безопасность.

"Я думаю, что это не менее важные вопросы, на которых следует сосредоточиться, конечно, наряду с российско-украинским конфликтом", – сказал глава МИД Индии Винай Кватра.

На брифинге перед встречей Квантра также заявил, что позиция Индия по поводу войны РФ против Украины не изменилась: "Сейчас не эпоха войны". Он считает, что "путь вперед" – это диалог и дипломатия.

В то же время он не стал прогнозировать, будет ли по итогу встречи совместное коммюнике.

"Сейчас было бы неправильно предрешать исход встречи", – заявил Квантра.

Associated Press подчеркнуло, что Индия до сих пор воздерживалась от прямой критики России, а также не поддержала резолюцию ООН, которая осуждает вторжение в Украину.