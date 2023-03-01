Покаяние перед Украиной, один в купе с Путиным, слезы, шантаж ребенком. Интервью Бацман с Паниным. Видео

Во время интервью Панин говорил о:

решении покинуть Россию;

российских деятелях культуры, которые поддерживают политику президента России Владимира Путина;

российском обществе и о том, как из россиян "сделали стадо баранов";

том, что бы сказал Путину, оказавшись в одном купе бронепоезда;

преступлениях российских оккупантов в Украине, в частности, об ударе по драмтеатру Мариуполя, где прятались мирные жители;

российских пропагандистах, в частности, Владимире Соловьеве и его детях.

"Я задавался вопросом: как, бл...дь, Путину живется? Если у меня слезы, когда я включаюсь в это во все. А человек живет! Десятки тысяч людей умирают, а ему ссы в глаза, [а он] – божья роса", – сказал в интервью актер.

Панин родился в 1977 году в Москве. Учился в Российском институте театрального искусства, но так и не окончил его. Самые известные фильмы с его участием – "Звезда" и "Жмурки", а также сериал "Солдаты".

Актер ранее выступал в поддержку аннексии Крыма Россией. В январе 2015 года стало известно, что Служба безопасности Украины открыла в отношении Панина уголовное производство за публичные призывы к совершению действий, направленных на изменение территории или государственной границы Украины. В Украине он внесен в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу нацбезопасности страны, ему запрещен въезд на территорию Украины.

В начале 2019 года актер сказал, что Россия – "это грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя и в которой никогда ничего не изменится".

В январе 2020 года Панин в Instagram попросил прощения у украинцев за развязанную Россией войну.

В интервью Гордону в 2020 году актер сказал, что раньше верил в российскую пропаганду, поэтому делал такие заявления об Украине. "Потом мне немножко открыли глаза. Мне стыдно, что я сказал по поводу Крыма... Я верил, что действительно Крым проголосовал и был честный референдум. Я сейчас понимаю, что это неправда", – заявил тогда Панин.