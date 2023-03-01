ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Покаяние перед Украиной, один в купе с Путиным, слезы, шантаж ребенком. Интервью Бацман с Паниным. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Панин: Я задавался вопросом: как, бл...дь, Путину живется?
Панин: Я задавался вопросом: как, бл...дь, Путину живется?
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с живущим в Испании российским актером Алексеем Паниным.

Во время интервью Панин говорил о:

  • решении покинуть Россию;
  • российских деятелях культуры, которые поддерживают политику президента России Владимира Путина; 
  • российском обществе и о том, как из россиян "сделали стадо баранов";
  • том, что бы сказал Путину, оказавшись в одном купе бронепоезда;
  • преступлениях российских оккупантов в Украине, в частности, об ударе по драмтеатру Мариуполя, где прятались мирные жители;
  • российских пропагандистах, в частности, Владимире Соловьеве и его детях. 

"Я задавался вопросом: как, бл...дь, Путину живется? Если у меня слезы, когда я включаюсь в это во все. А человек живет! Десятки тысяч людей умирают, а ему ссы в глаза, [а он]  божья роса", – сказал в интервью актер. 

Панин родился в 1977 году в Москве. Учился в Российском институте театрального искусства, но так и не окончил его. Самые известные фильмы с его участием – "Звезда" и "Жмурки", а также сериал "Солдаты".

Актер ранее выступал в поддержку аннексии Крыма Россией. В январе 2015 года стало известно, что Служба безопасности Украины открыла в отношении Панина уголовное производство за публичные призывы к совершению действий, направленных на изменение территории или государственной границы Украины. В Украине он внесен в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу нацбезопасности страны, ему запрещен въезд на территорию Украины.

В начале 2019 года актер сказал, что Россия – "это грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя и в которой никогда ничего не изменится".

В январе 2020 года Панин в Instagram попросил прощения у украинцев за развязанную Россией войну.

В интервью Гордону в 2020 году актер сказал, что раньше верил в российскую пропаганду, поэтому делал такие заявления об Украине. "Потом мне немножко открыли глаза. Мне стыдно, что я сказал по поводу Крыма... Я верил, что действительно Крым проголосовал и был честный референдум. Я сейчас понимаю, что это неправда", – заявил тогда Панин.

видео

Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Алексей Панин, Алеся Бацман, Владимир Соловьев, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Стоит несколько моих зарплат". Решетник похвастался сумкой супруги от Prada. Фото
"Стоит несколько моих зарплат". Решетник похвастался сумкой супруги от Prada. Фото
Галина ГРИШИНА
В Великобритании издадут 20 неизвестных рассказов Пратчетта. Писатель писал их под псевдонимом для газет
В Великобритании издадут 20 неизвестных рассказов Пратчетта. Писатель писал их под псевдонимом для газет
Галина ГРИШИНА
Национальный симфонический оркестр Тайваня отменил концерт россиянки Нетребко
Национальный симфонический оркестр Тайваня отменил концерт россиянки Нетребко
Галина ГРИШИНА
  Дорофеева, Полякова, Билык, Тина Кароль и другие артисты записали каверы народных песен. Деньги переведут на восстановление Украины. Аудио
  Дорофеева, Полякова, Билык, Тина Кароль и другие артисты записали каверы народных песен. Деньги переведут на восстановление Украины. Аудио
Галина ГРИШИНА
Звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник стала послом United24
Звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник стала послом United24
Галина ГРИШИНА
Квиткова рассказала о депиляции зоны бикини и показала фото в стрингах
Квиткова рассказала о депиляции зоны бикини и показала фото в стрингах
Нардепы Железняк и Коваль поженились. Брак зарегистрировал министр Малюська
Нардепы Железняк и Коваль поженились. Брак зарегистрировал министр Малюська
Галина ГРИШИНА
"Сами были детьми". Йовович показала, как они с мужем выглядели 20 лет назад
"Сами были детьми". Йовович показала, как они с мужем выглядели 20 лет назад
Галина ГРИШИНА
"Не время". 34-летний Dantes рассказал, как война повлияла на его отношение к сексу
"Не время". 34-летний Dantes рассказал, как война повлияла на его отношение к сексу
Галина ГРИШИНА
"Путин разрушил мою семью". Ризатдинова рассказала, почему не общается с матерью, которая живет в оккупированном Крыму
"Путин разрушил мою семью". Ризатдинова рассказала, почему не общается с матерью, которая живет в оккупированном Крыму
Галина ГРИШИНА
Водолаз, дантист, пионер, матрос, космонавт. Макаревич показал новую серию своих рисунков
Водолаз, дантист, пионер, матрос, космонавт. Макаревич показал новую серию своих рисунков
52-летняя Кэмпбелл в сетке снялась с разведенными ногами
52-летняя Кэмпбелл в сетке снялась с разведенными ногами
Бинош на церемонии вручения премии "Сезар" выступила в поддержку украинцев
Бинош на церемонии вручения премии "Сезар" выступила в поддержку украинцев
Галина ГРИШИНА
"Коза, блин!" Тринчер высказалась о внешности Поляковой. Певица отреагировала
"Коза, блин!" Тринчер высказалась о внешности Поляковой. Певица отреагировала
Соловий рассказала о смерти близкого человека и переносе тура по Украине
Соловий рассказала о смерти близкого человека и переносе тура по Украине
"Мой такой маленький и такой уже взрослый цветочек". Мозговая показала подросшую дочь и похвасталась ее талантом
"Мой такой маленький и такой уже взрослый цветочек". Мозговая показала подросшую дочь и похвасталась ее талантом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все думали, что вешу 100". Как выглядела Каменских в своем максимальном весе – семь фото певицы, которая снова худеет (77156)
2
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео (61632)
3
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы (51787)
4
"Хорошие девушки сидят по домам". Бобул обиделся и ушел после того, как журналистка во время интервью назвала его сексистом (46806)
5
"Твой сын – герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео (37247)
6
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост (35750)
7
"Все будет хорошо. Из наркоза вышла". 49-летняя Мозговая сообщила о госпитализации (34086)
8
"Иронией пусть займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение". Бобул рассказал, за что обиделся на Вирастюка (25369)
 
 
 
 