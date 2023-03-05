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Спасение людей, теракты, минус 90 кг веса, как русские пробирались в Киев. Интервью Бацман с миллионером и волонтером Вячеславом Запорожцем. Видео

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Запорожец в интервью Бацман рассказал о спасении людей и о протезировании в Украине
Запорожец в интервью Бацман рассказал о спасении людей и о протезировании в Украине
Фото: Центр Спасіння Життя / Facebook

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с известным волонтером Вячеславом Запорожцем.

Во время интервью Запорожец говорил:

  • о том, сколько тысяч людей его команде удалось эвакуировать;
  • о том, как встретил начало полномасштабного вторжения РФ в реанимации;
  • о том, как на следующий день после операции вступил в ТрО и готовился к уличным боям;
  • о том, как русские пробирались в Киев;
  • о том, как вывозил тяжелораненых из заблокированного Чернигова;
  • о том, как стал свидетелем теракта на вокзале в Краматорске: "Такого количества трупов я не видел";
  • о теракте в Чаплино: "Родители живьем сгорели на ее глазах, мы чудом спасли Настю";
  • об огромной проблеме протезирования в Украине и о многом другом.

Запорожец – успешный застройщик и долларовый миллионер. Инженер и владелец строительного бизнеса, доктор технических наук в сфере технологии строительного производства. Его компания строила крупные торговые сети в Украине и Казахстане. 

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Запорожец активно волонтерит в Украине, занимаясь эвакуацией мирного населения и раненых, экстренной медициной, доставкой гуманитарной помощи. Входит в руководство благотворительного фонда "Лазарь", основал организацию "Центр спасения жизни".

видео

Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Чернигов, Краматорск, эвакуация, волонтер, протезы, вторжение, волонтеры, Алеся Бацман, война России против Украины, реанимация, Чаплино, Вячеслав Запорожец
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