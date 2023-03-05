Спасение людей, теракты, минус 90 кг веса, как русские пробирались в Киев. Интервью Бацман с миллионером и волонтером Вячеславом Запорожцем. Видео

Запорожец в интервью Бацман рассказал о спасении людей и о протезировании в Украине Фото: Центр Спасіння Життя / Facebook

Во время интервью Запорожец говорил:

о том, сколько тысяч людей его команде удалось эвакуировать;

о том, как встретил начало полномасштабного вторжения РФ в реанимации;

о том, как на следующий день после операции вступил в ТрО и готовился к уличным боям;

о том, как русские пробирались в Киев;

о том, как вывозил тяжелораненых из заблокированного Чернигова;

о том, как стал свидетелем теракта на вокзале в Краматорске: "Такого количества трупов я не видел";

о теракте в Чаплино: "Родители живьем сгорели на ее глазах, мы чудом спасли Настю";

об огромной проблеме протезирования в Украине и о многом другом.

Запорожец – успешный застройщик и долларовый миллионер. Инженер и владелец строительного бизнеса, доктор технических наук в сфере технологии строительного производства. Его компания строила крупные торговые сети в Украине и Казахстане.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Запорожец активно волонтерит в Украине, занимаясь эвакуацией мирного населения и раненых, экстренной медициной, доставкой гуманитарной помощи. Входит в руководство благотворительного фонда "Лазарь", основал организацию "Центр спасения жизни".