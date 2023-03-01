В начале полномасштабного вторжения РФ за двое-трое суток в Киеве в терроборону записалось почти в 2,5 раза больше людей, чем требовалось – воюющий на Донбассе экс-начальник полиции Киева Крищенко

Крищенко: Много было добровольцев, пытавшихся найти оружие – и уже уезжать на какие-то позиции, занимать какие-то блокпосты, настраиваться, чтобы встречать врага Фото: Андрей Крищенко / Facebook

Отвечая на вопрос о том, что происходило в столице в первые дни полномасштабной войны, он отметил, что контактировал с бригадой территориальной обороны, дополнительно разворачивавшейся с 1 января на территории города.

"В Киеве, как вы правильно сказали, оружие фактически с первых часов начали выдавать всем добровольцам, кто вступил в ряды территориальной обороны. И в военкоматах, и в самой этой бригаде, в батальонах территориальной обороны, которые уже были развернуты, были просто безумные очереди. Ну, я так, чтобы проиллюстрировать, скажу, что буквально за двое-трое суток в бригаду территориальной обороны записалось людей почти в 2,5 раза больше, чем это по штату военного времени было рассчитано. В 2,5 раза – это точно. Я цифры не буду называть, но в 2,5 раза. Безумные очереди, люди круглосуточно стояли. Много было добровольцев, пытавшихся найти оружие – и уже уезжать на какие-то позиции, занимать какие-то блокпосты, настраиваться, чтобы встречать врага", – рассказал он.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube



