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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

В начале полномасштабного вторжения РФ за двое-трое суток в Киеве в терроборону записалось почти в 2,5 раза больше людей, чем требовалось – воюющий на Донбассе экс-начальник полиции Киева Крищенко

 
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Крищенко: Много было добровольцев, пытавшихся найти оружие и уже уезжать на какие-то позиции, занимать какие-то блокпосты, настраиваться, чтобы встречать врага
Крищенко: Много было добровольцев, пытавшихся найти оружие – и уже уезжать на какие-то позиции, занимать какие-то блокпосты, настраиваться, чтобы встречать врага
Фото: Андрей Крищенко / Facebook

В первые дни полномасштабного вторжения России в Украину в Киеве в территориальную оборону записалось в 2,5 раза больше людей чем требовалось. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал бывший начальник полиции Киева, замглавы КГГА Андрей Крищенко, который в составе Нацгвардии воюет на востоке Украины.

Отвечая на вопрос о том, что происходило в столице в первые дни полномасштабной войны, он отметил, что контактировал с бригадой территориальной обороны, дополнительно разворачивавшейся с 1 января на территории города.

"В Киеве, как вы правильно сказали, оружие фактически с первых часов начали выдавать всем добровольцам, кто вступил в ряды территориальной обороны. И в военкоматах, и в самой этой бригаде, в батальонах территориальной обороны, которые уже были развернуты, были просто безумные очереди. Ну, я так, чтобы проиллюстрировать, скажу, что буквально за двое-трое суток в бригаду территориальной обороны записалось людей почти в 2,5 раза больше, чем это по штату военного времени было рассчитано. В 2,5 раза – это точно. Я цифры не буду называть, но в 2,5 раза. Безумные очереди, люди круглосуточно стояли. Много было добровольцев, пытавшихся найти оружие – и уже уезжать на какие-то позиции, занимать какие-то блокпосты, настраиваться, чтобы встречать врага", – рассказал он. 

Воюющий на Донбассе экс-начальник полиции Киева Крищенко: Думаю, первыми до Путина доберутся свои. Читайте полную версию интервью 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Из Киевской области оккупантов изгнали в начале апреля. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Киев, КГГА, Алеся Бацман, Андрей Крищенко, война России против Украины
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