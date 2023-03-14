Путин, беспилотники над Москвой, Бахмут, "Оскар" Навальному, Пригожин. Стрим Бацман с Гордоном. Трансляция

Во время стрима Бацман и Гордон, в частности, будут обсуждать:
- ситуацию в Бахмуте Донецкой области;
- нехватку снарядов в России;
- "Оскар" документальному фильму "Навальный" и отказ президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении на церемонии;
- новости о подозрительных беспилотниках в Москве;
- рекордный военный бюджет США;
- борьбу за Киево-Печерскую лавру;
- президента России Владимира Путина и собственника российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина;
- банкротство двух крупных банков в США.
Гордон и Бацман запустили формат интервью по вторникам в августе 2022 года.