Путин, беспилотники над Москвой, Бахмут, "Оскар" Навальному, Пригожин. Стрим Бацман с Гордоном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время стрима Бацман и Гордон, в частности, будут обсуждать:

ситуацию в Бахмуте Донецкой области;

нехватку снарядов в России;

"Оскар" документальному фильму "Навальный" и отказ президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении на церемонии;

новости о подозрительных беспилотниках в Москве;

рекордный военный бюджет США;

борьбу за Киево-Печерскую лавру;

президента России Владимира Путина и собственника российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина;

банкротство двух крупных банков в США.

Гордон и Бацман запустили формат интервью по вторникам в августе 2022 года.