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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Путин, беспилотники над Москвой, Бахмут, "Оскар" Навальному, Пригожин. Стрим Бацман с Гордоном. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с основателем издания Дмитрием Гордоном.

Во время стрима Бацман и Гордон, в частности, будут обсуждать: 

  • ситуацию в Бахмуте Донецкой области;
  • нехватку снарядов в России;
  • "Оскар" документальному фильму "Навальный" и отказ президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении на церемонии; 
  • новости о подозрительных беспилотниках в Москве;
  • рекордный военный бюджет США;
  • борьбу за Киево-Печерскую лавру;
  • президента России Владимира Путина и собственника российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина; 
  • банкротство двух крупных банков в США

Гордон и Бацман запустили формат интервью по вторникам в августе 2022 года.

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Оскар, Алексей Навальный, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, война России против Украины, Бахмут, Евгений Пригожин
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