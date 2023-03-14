В Москве участились сообщения о подозрительных беспилотниках – СМИ

О первом подозрительном беспилотнике сообщили 10 марта, его заметили над поселком Рогово под Москвой. На место вызвали полицейских, которые не смогли обнаружить ни беспилотник, ни его оператора. Через три дня над Рогово снова заметили неизвестный дрон.



Также 10 марта сообщалось о четырех беспилотниках над несколькими поселками и деревнями на Калужском шоссе. 12 марта очередной дрон увидели в поселке Краснопахорское. БПЛА пролетел на низкой высоте в сторону АЗС "Татнефть" на Калужском шоссе, после чего развернулся и полетел обратно.



Днем 13 марта сообщалось о двух беспилотниках. Один летел над поселением Вороновское, а второй — через Борисовские пруды на юге Москвы в сторону Капотни, где расположен НПЗ "Газпромнефти".



Еще один беспилотник был замечен 14 марта около станции метро "Каховская" в Зюзино (район Москвы). Сообщается, что сотрудники Росгвардии обнаружили двух операторов БПЛА. Мужчины объяснили, что снимали ночные улицы для себя, но их все равно задержали.



