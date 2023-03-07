В Москве загорелось здание городского управления МВД России

"Пожарные у здания МВД на Петровке, 38. Из него валит дым. По предварительным данным, в здании загорелись строительные материалы, которые лежали в одном из кабинетов на третьем этаже. Рабочие самостоятельно эвакуировались, сейчас огонь пытаются потушить пожарные", – говорится в сообщении.

По указанному адресу располагается Главное управление МВД РФ по Москве.

Moika78.ru пишет, что "загорелся последний, третий этаж здания, которое сейчас находится на реконструкции". Из здания до прибытия пожарных "успели выбежать пять человек, они не пострадали".

Издание подчеркивает, что речь идет об историческом здании, возведенном в 1800 году в стиле классицизма.