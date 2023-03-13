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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские антидроновые станции и ружья оказались эффективнее существующих аналогов

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В Львовской области для защиты от дронов из РФ создали систему "Закрытое небо"
В Львовской области для защиты от дронов из РФ создали систему "Закрытое небо"
Фото: ukranews.com

В рамках проекта "Закрытое небо" львовские производители передали территориальной обороне Дрогобыча антидроновую систему для защиты от российских беспилотников. Об этом 13 марта сообщают "Українські новини".

В систему входят радиолокационные станции "Пиранья 20БСП", которые обнаруживают БПЛА за 20 км, а точные координаты устанавливают на расстоянии 6 км. К ним прилагаются антидроновые ружья, которые угнетают сигнал между вражеским дроном и оператором, и беспилотник совершает аварийную посадку.

Сегодня в Дрогобыче действуют два базовых комплекса по борьбе с невооруженными беспилотниками и шесть базовых комплексов по борьбе с боевыми дронами. Кроме того, есть два мобильных антидроновых комплекта, установленных на машинах теробороны.

Заместитель военного коменданта Дрогобыча Александр Тимошенко рассказал, что система уже работает не только в Дрогобыче, но и в Трускавце, Стрые и Бориславе.

"У нас есть несколько машин, которые оборудованы данными системами и реагируют на вылеты дронов. Фактически, как только что-то где-то появляется, ребята круглосуточно дежурят, выезжают и работают", – добавил он.

Антидроновые ружья и станции производит одна из украинских компаний. Ее продукция востребована в 25 странах мира, но с начала полномасштабного вторжения бизнес переориентировался на нужды обороны, пишут "Українські новини".

"Оружие сделано из отечественных комплектующих и работает дольше и качественнее существующих аналогов. При необходимости процесс технического обслуживания занимает три дня, два из которых отводятся на доставку в обе стороны", – говорится в статье.

Контекст:

Россия с февраля 2022 года нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк заявила 2 марта, что оккупанты меняют тактику ударов по территории Украины. Она предположила, что массированные ракетные атаки могут остаться в прошлом, оккупанты пытаются "и эффективно обезвредить нашу ПВО, и нанести результативные удары".

7 марта Гуменюк рассказала, что войска РФ начали запускать беспилотники по территории Украины с севера, чтобы рассредоточить украинскую противовоздушную оборону.

По информации украинских военных, Россия использует в Украине по крайней мере три модели иранских беспилотников: дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

Теги: оружие, оборона, Львовская область, беспилотники, война России против Украины, Дрогобыч
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