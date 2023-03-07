Россияне меняют тактику нанесения ударов беспилотниками по Украине – ОК "Юг"

"Мы наблюдаем, что оккупанты изменили направление, с которого отправляют в полет свои "Шахеды". Это говорит о том, что они пытаются подстроить свою тактику против нашей противовоздушной обороны", – сказала она.
По словам Гуменюк, россияне убедились, что пролет БПЛА через южные регионы снижает результативность, потому что силы противовоздушной обороны успевают уничтожить воздушные объекты до того, как они достигнут цели.
"Поэтому они изменили тактику, теперь атакуют с севера и одновременно держат на юге, в частности в Черном море, ракетоносители и поднимают в воздух стратегическую или тактическую авиацию. Это направлено на рассредоточение сил нашей ПВО", – пояснила она.
По ее словам, это не приносит оккупантам особого успеха, хотя точечные удары им удается наносить.
Гуменюк добавила, что РФ продолжает использовать беспилотники Shahed, так как они дешевле ракет, которых у России осталось мало после многочисленных массированных атак по Украине.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Россия с февраля 2022 года нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
Глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк заявила 2 марта, что оккупанты меняют тактику ударов по территории Украины. Она предположила, что массированные ракетные атаки могут остаться в прошлом, оккупанты пытаются "и эффективно обезвредить нашу ПВО, и нанести результативные удары".
По информации украинских военных, Россия использует в Украине по крайней мере три модели иранских беспилотников: дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.