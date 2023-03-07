Россияне меняют тактику нанесения ударов беспилотниками по Украине – ОК "Юг"

"Мы наблюдаем, что оккупанты изменили направление, с которого отправляют в полет свои "Шахеды". Это говорит о том, что они пытаются подстроить свою тактику против нашей противовоздушной обороны", – сказала она.

По словам Гуменюк, россияне убедились, что пролет БПЛА через южные регионы снижает результативность, потому что силы противовоздушной обороны успевают уничтожить воздушные объекты до того, как они достигнут цели.

"Поэтому они изменили тактику, теперь атакуют с севера и одновременно держат на юге, в частности в Черном море, ракетоносители и поднимают в воздух стратегическую или тактическую авиацию. Это направлено на рассредоточение сил нашей ПВО", – пояснила она.

По ее словам, это не приносит оккупантам особого успеха, хотя точечные удары им удается наносить.

Гуменюк добавила, что РФ продолжает использовать беспилотники Shahed, так как они дешевле ракет, которых у России осталось мало после многочисленных массированных атак по Украине.