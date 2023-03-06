Россияне при запуске Shahed и ракет используют рельеф и русла рек, маскируя их от ПВО, но эти методы уже отработаны ВСУ – Игнат

Тактические методы оккупантов уже отработаны ВСУ, как результат – сбития и ракет, и БПЛА достаточно приличные, отметил Игнат Фото: Поліція Київської області / Facebook (архив)

Об этом 6 марта на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Media Center Ukraine – Ukrinform, рассказал спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, до освобождения правого берега Днепра Shahed обычно летели из оккупированного Крыма и с территории Херсонской области.

"Когда произошла деоккупация Херсонской области по правую часть Днепра, уже переместились дальше вглубь оккупированной территории. И позже уже стали наносить удары Shahed с восточного берега Азовского моря, оттуда чаще всего наблюдалось движение групп БПЛА, которых встречало воздушное командование "Восток" на востоке страны, а также воздушное командование "Юг", – сообщил Игнат. – Ну и дальше, когда они уже по Днепру летели, долетая в центральные области (в частности, в Киев), там их сбивало уже воздушное командование "Центр".

Теперь "третий раз запускают Shahed именно с севера, из Брянской области", отметил спикер командования ВС ВСУ.

"Видели мы, несколько месяцев назад наблюдались пуски БПЛА с территории Беларуси, в частности. Это было по руслу Днепра: как самолеты заходили тогда (имею в виду – в начале вторжения), так они пускали и БПЛА. Противник использует и рельеф, и русла рек для того, чтобы быть малозаметным – и ракеты, и Shahed чтобы могли пролетать и достигать своих целей. Но эти методы тактические уже отработаны нашими военнослужащими и, как видите, результат – сбития и ракет, и БПЛА достаточно приличные", – подчеркнул Игнат.