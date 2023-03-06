Ночью в Днепропетровской области сбили четыре российских беспилотника, утром враг обстрелял Никополь из тяжелой артиллерии

"Ночью враг атаковал Днепропетровскую область четырьмя беспилотниками. Однако наши героические военные из воздушного командования "Восток" их уничтожили. Вероятно, это были Shahed", – написал Лысак.
Ночь в регионе прошла без обстрелов.
Ранним утром россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Красногригорьевскую общину и Никополь. Последствия атак выясняются. Предварительно – без жертв.
В течение предыдущего дня, 5 марта, Никополь также был под огнем оккупантов.
За сутки, по информации Генштаба ВСУ, украинские военные сбили 15 беспилотников россиян.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.