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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью в Днепропетровской области сбили четыре российских беспилотника, утром враг обстрелял Никополь из тяжелой артиллерии

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Никополь находится под постоянными ударами россиян
Никополь находится под постоянными ударами россиян
Фото: Сергій Лисак / Facebook

В ночь на 6 марта украинские военные уничтожили в Днепропетровской области четыре БПЛА, предположительно, Shahed. Об этом сообщает в Telegram глава ОВА Сергей Лысак.

"Ночью враг атаковал Днепропетровскую область четырьмя беспилотниками. Однако наши героические военные из воздушного командования "Восток" их уничтожили. Вероятно, это были Shahed",  написал Лысак.

Ночь в регионе прошла без обстрелов.

Ранним утром россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Красногригорьевскую общину и Никополь. Последствия атак выясняются. Предварительно – без жертв.

В течение предыдущего дня, 5 марта, Никополь также был под огнем оккупантов

За сутки, по информации Генштаба ВСУ, украинские военные сбили 15 беспилотников россиян

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.

Теги: Днепропетровская область, беспилотники, Никополь, обстрелы, война России против Украины, Сергей Лысак
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